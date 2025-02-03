Νέος έλεγχος γίνεται αυτήν την ώρα για τα όργανα του άτυχου Άγγελου, που έμεινε κλινικά νεκρός από τη φρικτή κακοποίηση που υπέστη από τα χέρια της μητέρας και του πατριού του.

Το γεγονός ότι το παιδί βρισκόταν υπό μηχανική υποστήριξη επί μια βδομάδα, καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο στα όργανα του παιδιού ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να δοθούν για μεταμόσχευση.

Η δυσάρεστη εξέλιξη συμπαρασύρει και τις κατηγορίες του ζευγαριού το οποίο πλέον διώκεται για ανθρωποκτονία.

Η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατριός έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Η μητέρα του 3χρονου βρίσκεται σε κελί πολύ κοντά με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Σημειώνεται ότι η γιαγιά του εξέφρασε την επιθυμία να «χτυπά η καρδούλα του σε άλλο σώμα» ωστόσο, όπως επεσήμανε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, πρέπει πρωτίστως να εξεταστεί αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν δηλαδή τα όργανα του μικρού είναι σε κατάσταση που μπορούν να δοθούν για μεταμόσχευση.

«Ας μην ξεχνάμε ότι το αγόρι είναι για περισσότερο από μια εβδομάδα στα μηχανήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι έχει ενημερωθεί σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και ακολουθούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα σχετικά πρωτόκολλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.