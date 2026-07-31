Σαφείς όρους για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας θέτει η Χαμάς, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει πρώτα όσα έχουν συμφωνηθεί. Η τοποθέτηση της οργάνωσης έρχεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία για τη Γάζα στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης ως «ιστορικό» βήμα για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Γκάζι Χαμάντ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και μέλος της διαπραγματευτικής της ομάδας, δήλωσε ότι το ζήτημα των όπλων της οργάνωσης συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, την ανάληψη της διοίκησης από εθνική επιτροπή και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει σαφή διάταξη που ορίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν το Ισραήλ δεν εφαρμόσει τη συμφωνία, ούτε εμείς θα την εφαρμόσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Χαμάντ, το Ισραήλ δεν θα έχει ρόλο στη διαδικασία αφοπλισμού, καθώς η καταγραφή και η αποθήκευση των όπλων θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων οργανώσεων, κάνοντας λόγο για σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του «Σχεδίου 20 Σημείων». Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα υλοποιηθεί σταδιακά και θα οδηγήσει στη συγκρότηση νέας παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα.

Κατά την αμερικανική εκδοχή του σχεδίου, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού θα ακολουθήσει η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Την ασφάλεια στη Γάζα θα αναλάβουν μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη.

Ο Χαμάντ δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από «μακρές και δύσκολες» διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι μήνες, και ότι η Χαμάς προχώρησε σε «παραχωρήσεις για χάρη του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από τις δολοφονίες και τον εκτοπισμό».

Όπως εξήγησε, το συνολικό πλαίσιο περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου, την είσοδο της εθνικής επιτροπής στη Λωρίδα της Γάζας, την ισραηλινή αποχώρηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη διεθνών δυνάμεων.

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα επιμέρους στοιχεία του οποίου πρέπει να παραμείνουν αλληλένδετα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διαλυθούν και οι υπόλοιπες ένοπλες πολιτοφυλακές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο, υποστηρίζοντας ότι η νέα συμφωνία θα αποτρέψει τη μετατροπή της Γάζας σε βάση για μελλοντικές επιθέσεις. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι απομένει ακόμη σημαντικό έργο μέχρι την πλήρη εφαρμογή της.

Η επόμενη φάση προβλέπει συζητήσεις της Χαμάς με τους διαμεσολαβητές για τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τον Χαμάντ, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 14 ημέρες, χωρίς να αποκλείεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάθε λεπτομέρεια: πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, πότε θα εφαρμοστεί και ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί υλοποίησής της», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

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