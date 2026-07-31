Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση του Πακιστάν μεσολαβεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς και ιρανικά αντίποινα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε στην Αίγυπτο, όπου καταγράφηκε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο λιμάνι της Δαμιέτης.

Ο θαλάσσιος δίαυλος του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας, παραμένει κλειστός από το Ιράν, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με στόχο την αποκλιμάκωση, μετά από νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικά πυρά σε αντίποινα.

Παρά τις προσπάθειες για πρόοδο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες. Μετά το Ιράκ, όπου οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη έγιναν στόχος αμερικανοσαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών, η Αίγυπτος ανέφερε επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο λιμάνι της Δαμιέτης στη Μεσόγειο.

Η πακιστανική διπλωματία δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις «είναι σε εξέλιξη» ώστε τα μέρη να «καταλήξουν σε αποκλιμάκωση», με έμφαση στο στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα που το Ιράν έχει κλείσει, βρισκόμενο στην καρδιά της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κυβέρνηση του Πακιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά των μερών στην τήρηση του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου και προοριζόταν να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η διαδικασία εκτροχιάστηκε στις αρχές Ιουλίου, λόγω της επανέναρξης των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων κατά μοναρχιών της Μέσης Ανατολής που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Στις πρώτες πρωινές ώρες δεν ανακοινώθηκε νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε «δεκάδες» εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς ως «ισχυρή» απάντηση στην εκτόξευση «βαλλιστικών πυραύλων» από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι» αναχαιτίστηκαν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τρία μέλη τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν, ενώ επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα σε νότιες επαρχίες.

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό που έπληξε σπίτι στη νήσο Κεσμ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μετά την αναφορά της Αιγύπτου για επιδρομή με μη επανδρωμένα συστήματα που έπληξαν δύο πλοία, εκ των οποίων το ένα αμερικανικό, στο λιμάνι της Δαμιέτης, ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος «στην κλιμάκωση» στην περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στην Αίγυπτο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο κ. Σίσι ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μέχρι στιγμής.

Το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα υεμενιτών ανταρτών Ανσαραλά, γνωστότερο ως Χούθι, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην επιδρομή. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε το Ισραήλ.

«Η Αίγυπτος είναι φίλη και σημαντικός εταίρος» του Ιράν, ανέφερε μέσω X, επισημαίνοντας την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε «κακόβουλα σχέδια και επιθέσεις ‘ψευδούς σημαίας’» που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης.

Ναυτικός συνασπισμός και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις έγιναν ξανά στόχος. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό που αποδόθηκε στο Ιράν εναντίον κινεζικής εταιρείας. Η Ιορδανία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πέντε πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Αλ Αζράκ, ως αντίποινα για τον βομβαρδισμό στη νήσο Κεσμ.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά», «είναι η σειρά μας», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, ο πόλεμος είχε ήδη επεκταθεί με την αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ στηρίζεται στην Ερυθρά θάλασσα για τις εξαγωγές αργού και ανακοίνωσε την ίδρυση ναυτικού συνασπισμού με τη συμμετοχή περίπου 15 κρατών, με αποστολή τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Η σημασία της Ερυθράς θάλασσας ενισχύθηκε μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, από όπου πριν τον πόλεμο διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι δύο πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ εκτός της «ασφαλούς» διαδρομής που έχει ορίσει η Τεχεράνη, με το ένα να «παίρνει φωτιά», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: skai.gr

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