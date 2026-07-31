Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 34 ανθρώπων, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Η έκρηξη οφείλεται σε συγκέντρωση μεθανίου και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν.

Οι αρχές διεξάγουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η έκρηξη προκλήθηκε από συγκέντρωση μεθανίου και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ορυχείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Μπαλουτσιστάν, μιας επαρχίας που φημίζεται για το πλούσιο υπέδαφός της.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της επαρχίας τις πρώτες πρωινές ώρες, «σύμφωνα με πληροφορίες από τις ομάδες που αναπτύχθηκαν, βρέθηκαν 34 άψυχα σώματα».

Pakistan coal mine explosion kills at least 32 miners

Accidents are common in Pakistan’s coal mining industry, particularly in Balochistan, where many mines lack basic safety measures. pic.twitter.com/5GNNjw0ek4 — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 31, 2026

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση εργαζομένων που παραμένουν παγιδευμένοι. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι ακριβώς εργάτες βρίσκονταν στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης.

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία του Πακιστάν, και ιδιαίτερα στην Μπαλουτσιστάν, είναι συχνό φαινόμενο. Η συγκεκριμένη επαρχία είναι η μεγαλύτερη και φτωχότερη της χώρας, με χαμηλούς δείκτες σε τομείς όπως η παιδεία, η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, στην περιοχή σημειώνονται εδώ και δεκαετίες εξεγέρσεις διαφόρων κινημάτων αυτονομιστών.

Πηγή: skai.gr

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