Η μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό προκάλεσε την αντίδραση και της πρώην ομάδας του, της Ζάλγκιρις, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο στα social media.

Οι Λιθουανοί, παρότι ο Γάλλος είχε ήδη αποχωρήσει από το Κάουνας για λογαριασμό της Βιλερμπάν, σχολίασαν την τελική του κατάληξη στον Παναθηναϊκό, εστιάζοντας στα... χρώματα.

Τουλάχιστον πήγες πάλι σε ομάδα που φορά πράσινα και άσπρα. Καλή επιτυχία, "Σίσκο"!», έγραψε η Ζάλγκιρις, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μία πράσινη καρδιά και με ευχές για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ένα ποστάρισμα που απέσπασε αρκετές θετικές αντιδράσεις, καθώς οι φίλοι του μπάσκετ εκτίμησαν το χιούμορ των Λιθουανών για την επιλογή του Φρανσίσκο να φορέσει ξανά τα πράσινα, αυτή τη φορά εκείνα του Παναθηναϊκού.

At least it’s another green & white team.



Best of luck, Cisco 💚 https://t.co/NX3hdzlH8L — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 30, 2026

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