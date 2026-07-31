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Το Ιράν ανακοίνωσε επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ ως αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη μιλά για χτύπημα με drones στην αεροπορική βάση Αχμέντ αλ Τζαμπέρ – Η CENTCOM διαψεύδει τους ιρανικούς ισχυρισμούς για τις προηγούμενες επιθέσεις

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Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, παρουσιάζοντάς την ως αντίποινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στόχος της επιχείρησης ήταν η αεροπορική βάση Αχμέντ αλ Τζαμπέρ, όπου, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προσβολή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι drones-καμικάζι έπληξαν καταφύγια μαχητικών αεροσκαφών, συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών και αποθήκες στρατιωτικού εξοπλισμού. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και ειδικότερα στα πλήγματα που σημειώθηκαν στη νήσο Κεσμ.

Η νέα αυτή ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, από την επίθεση καταστράφηκαν τρία αμερικανικά μαχητικά F-35, ενώ ζημιές υπέστησαν ακόμη τρία αεροσκάφη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η πυραυλική επίθεση αποτέλεσε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, προκάλεσαν τον θάνατο τριών αμάχων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ωστόσο, το U.S. Central Command (CENTCOM), το αμερικανικό στρατιωτικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διέψευσε κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το CENTCOM ανέφερε ότι «κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ούτε υπέστη ζημιές στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων», προσθέτοντας πως όλοι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν κατάφεραν να φτάσουν στους στόχους τους.

Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι το πετρελαιοφόρο M/T Nora κατάφερε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός ο ισχυρισμός διαψεύστηκε από το CENTCOM, το οποίο ανέφερε ότι η σχετική πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Κουβέιτ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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