Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, παρουσιάζοντάς την ως αντίποινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στόχος της επιχείρησης ήταν η αεροπορική βάση Αχμέντ αλ Τζαμπέρ, όπου, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προσβολή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

🚨 Satellite imagery shows radar destruction at Ahmad Al-Jaber Air Base in Kuwait pic.twitter.com/d8DHbwGtUx — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) July 31, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι drones-καμικάζι έπληξαν καταφύγια μαχητικών αεροσκαφών, συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών και αποθήκες στρατιωτικού εξοπλισμού. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και ειδικότερα στα πλήγματα που σημειώθηκαν στη νήσο Κεσμ.

🔴 Iranian Army announced that, as part of the 27th phase of Operation Sa'eqeh (Thunderbolt), its suicide drones struck fighter jet shelters, satellite communication systems, and equipment depots at Kuwait's Ahmad al-Jaber Air Base several hours ago. pic.twitter.com/d6mNbcLW92 — Press TV 🔻 (@PressTV) July 31, 2026

Η νέα αυτή ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, από την επίθεση καταστράφηκαν τρία αμερικανικά μαχητικά F-35, ενώ ζημιές υπέστησαν ακόμη τρία αεροσκάφη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η πυραυλική επίθεση αποτέλεσε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, προκάλεσαν τον θάνατο τριών αμάχων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ωστόσο, το U.S. Central Command (CENTCOM), το αμερικανικό στρατιωτικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διέψευσε κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το CENTCOM ανέφερε ότι «κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ούτε υπέστη ζημιές στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων», προσθέτοντας πως όλοι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν κατάφεραν να φτάσουν στους στόχους τους.

Over the past few hours, Iranian state media have continued to report false claims by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – three in particular.



🚫 FIRST CLAIM: The IRGC (again) claims free and open routes through the Strait of Hormuz are dangerous for commercial… pic.twitter.com/J34ILmDvyk — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι το πετρελαιοφόρο M/T Nora κατάφερε να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός ο ισχυρισμός διαψεύστηκε από το CENTCOM, το οποίο ανέφερε ότι η σχετική πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

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