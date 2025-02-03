Καλύτερα από πριν μεν αλλά εξακολουθεί να διεξάγεται με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων, λίγο πριν τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, λόγω θραύσης αγωγού νερού στο σημείο. Τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα στην Αγία Παρασκευή από το ύψος του Νομισματοκοπείου προς το σημείο της θραύσης του αγωγού.

Καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στον Πειραιά τόσο στην 34ου Συντάγματος, όσο και στην Ακτή Μιαούλη από τα Υδραίικα προς την Πλατεία Ρολογιού.

Στο μεταξύ μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά από τα Υδραίικα προς την πλατεία Ρολογιού λόγω έργων. Παράλληλα, ακινητοποιημένη και η Ακτή Μουτσοπούλου προς τη 2ας Μεραρχίας.

Πηγή: skai.gr

