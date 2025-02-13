Νεκρός είναι ο 50χρονος άνδρας, θύμα της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ρουπάκι, του Δήμου Πηνειού Ηλείας.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης μετά το πυροβολισμό που δέχθηκε, όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, ο 50χρονος δέχθηκε σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη της επίθεσης και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν πληροφορίες για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα κίνητρα πίσω από τη φονική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

