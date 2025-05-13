Λίγες μόλις ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του τετράχρονου αγοριού στο φαράγγι της Νέδας, χθες το πρωί οι Αρχές επέστρεψαν στο σημείο όπου γράφτηκε ο επίλογος αυτής της οικογενειακής εκδρομής που μετατράπηκε σε… εφιάλτη.

Όπως αναφέρει το patrisnews, συνοδεία αστυνομικών, ο οδηγός του τουριστικού γκρουπ υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου το παιδί φέρεται να γλίστρησε και να βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από ύψος τουλάχιστον 25 μέτρων, μέσα σε ένα δύσβατο και επικίνδυνο μονοπάτι που διασχίζει τη φύση, αλλά -όπως αποδείχθηκε- και τα ανθρώπινα όρια.

Η πτώση και η απόγνωση

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, όταν το παιδί, που είχε καταγωγή από τη Γερμανία και τη Γουατεμάλα, συμμετείχε σε πεζοπορία με τους γονείς του κοντά στους καταρράκτες της Νέδας.

Το τετράχρονο αγόρι φαίνεται να περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τους γονείς του όταν ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε σε φαράγγι βάθος περίπου 25 μέτρων από το μονοπάτι.

Η σοκαριστική μαρτυρία

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Δημήτρη Δεμερτζή, του ανθρώπου που καθοδηγούσε το γκρουπ των Γερμανών. Περιγράφει με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Ήταν η ώρα 2 παρά 5, είμαι κάτω στον πρώτο καταρράκτη στο ξύλινο γεφύρι και ακούω μια κραυγή. Γυρνάω πίσω τρέχοντας να δω τι γίνεται και μου λέει αυτός που ήταν σε πανικό ότι έφυγε κάτω ο πατέρας και το παιδί. Κάλεσα το 112 άμεσα, η μάνα σοκαρισμένη ήθελε και αυτή να βουτήξει από κάτω και προσπαθούσα να τη συνεφέρω. Αφήνω το σακίδιό μου και κατεβαίνω κάτω να βρω το παιδί. Στο 112 είπα ακριβώς τις συντεταγμένες και ότι είμαστε στο φαράγγι της Νέδας. Επειδή έχω εμπειρία από αυτό το πεζοπορικό πεδίο είπα σε αυτόν με τον οποίο μιλούσα στο τηλέφωνο να φέρουν μαζί τους ζώνες, κράνη, για να γίνει αν χρειαστεί διάσωση από κάτω. Κατέβηκα και είδα τη μάνα και τον πατέρα, που έψαχνε το παιδί, το οποίο το είχε πάρει το ρέμα. Μπαίνουμε μέσα στον ποταμό και τα ορμητικά νερά, πιάνουμε το παιδί, ανέπνεε βαριά και είχε παλμό αλλά δεν είχε τις αισθήσεις του. Το έβαλα στον ώμο μου, το βγάλαμε στην όχθη και εξακολουθούσε να αναπνέει. Του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Φτάσαμε στο γεφυράκι, το βάλαμε σε θέση ανάνηψης, το παιδάκι είχε βαριά αναπνοή. Τελικά, στις 15:55 ήρθε η Πυροσβεστική με την αστυνομία. Έβαλαν το παιδί σε φορείο και γυρίσαμε πίσω. Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στις 16:25 και έφυγε στις 16:53», λέει με φωνή που σπάει…

Μάχη με τον χρόνο και η μάταιη ελπίδα

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν μεγάλη και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ και το ΕΚΑΒ. Το παιδί, βαριά τραυματισμένο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 40 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Ο πατέρας του παιδιού, που είχε τραυματιστεί στην προσπάθεια να το βοηθήσει, μεταφέρθηκε κι αυτός στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Φωνές αγωνίας από τους κατοίκους – «Μονοπάτι θανάτου» χωρίς μέτρα

Ο θάνατος του 4χρονου αγοριού δεν είναι το πρώτο περιστατικό στην περιοχή, και οι κάτοικοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως καταγγέλλει ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, ιδιοκτήτης ταβέρνας στην περιοχή: «Το μονοπάτι είναι αρκετά επικίνδυνο. Έχουν συμβεί τραυματισμοί ξανά. Είχε τραυματιστεί κι ένας 27χρονος πέρυσι. Δεν είναι μόνο εκεί που περπατάς ο κίνδυνος, αλλά και από πάνω που πέφτουν κάποιες φορές βράχοι».

Κάτοικοι της περιοχής, ξενοδόχοι αλλά και πεζοπόροι κάνουν έκκληση να παρθούν άμεσα μέτρα. Ζητούν τη σήμανση του μονοπατιού με πινακίδες για την επικινδυνότητα αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών – που ειδικά από εδώ και στο εξής θα είναι μεγάλη.

Ασυνόδευτες εκδρομές χωρίς άδεια; Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για το πώς διοργανώνονται τέτοιες πεζοπορικές δραστηριότητες καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως αρκετοί επιτήδειοι φέρνουν στο φαράγγι, ανεξέλεγκτα τουρίστες στο… βωμό του χρήματος. Τους… “πουλάνε” το φυσικό τοπίο, χωρίς όμως καμία απολύτως ασφάλεια… Τους οδηγούν σε μονοπάτια που παίζουν την ζωή τους κορώνα-γράμματα.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας -όχι μόνο για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και για να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία.

