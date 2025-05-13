Χωρίς τις αισθήσεις της παρελήφθη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (12-5-2025), μία 42χρονη γυναίκα η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των περαστικών.

Αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει τη γυναίκα.

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν κι αυτός στο σημείο, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως η 42χρονη, που καθόταν σε ένα παγκάκι, σηκώθηκε ξαφνικά, ανέβηκε στα τείχη κι έπεσε στο κενό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.