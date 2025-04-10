Τέμπη: Σε δύο εβδομάδες το πόρισμα του Πολυτεχνείου

Θέμα λίγων ημερών είναι, όπως όλα δείχνουν, η έκδοση του πορίσματος από το Πολυτεχνείο, για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο κ. Καρώνης έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη σύνταξη του πορίσματος, το οποίο και αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή Λάρισας, το αργότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Έχει κληθεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα και να διευκρινίσει εάν δικαιολογείται η παρουσία ξυλόλιου στο σημείο του δυστυχήματος.

Η έρευνα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί προ μηνών, με την καθυστέρηση ωστόσο να οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ αρχικά είχαν διαβιβαστεί στον καθηγητή 30 δείγματα προς ανάλυση, ο τελικός αριθμός τους έχει υπερβεί τα 180.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αρμόδια Διεύθυνση της Πυροσβεστικής που ερευνά το δυστύχημα με σημερινό έγγραφό της προς τον ανακριτή ζητά να ληφθούν υπόψη στην προσπάθεια ερμηνείας της πυρόσφαιρας μια σειρά από χημικές ουσίες που υπήρχαν στα βαγόνια των δύο τρένων πλην των ελαίων σιλικόνης.

Ποιες είναι αυτές;

α) Ψυκτικό κλιματιστικών β) Δεκάδες μπαταρίες (πάνω από 70) γ) Μονωτικό υγρό για την ψύξη του μετατροπέα έλξης (720 λίτρα) δ) Δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα (άνω των 800 λίτρων) για το σύστημα φρένων και πυροσβεστήρες.

Για την πληρότητα της έρευνας, λέει η Πυροσβεστική, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες.

