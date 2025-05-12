Τα Τέμπη «επιστρέφουν» στη Βουλή: Κληρώνεται το Δικαστικό Συμβούλιο για Τριαντόπουλο

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε τροχιά Τεμπών εισέρχεται εκ νέου από σήμερα η Βουλή, με το κοινοβούλιο να προχωρά σε δύο παράλληλες διαδικασίες που επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Αφενός, το επικείμενο αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αφετέρου η κλήρωση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρ. Τριαντόπουλο σήμερα στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, η Ολομέλεια στις 12.00 το μεσημέρι σε ειδική ημερήσια διάταξη θα προχωρήσει σε κλήρωση για την ανάδειξη των πέντε τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Το αδίκημα για το οποίο οι ανώτατοι δικαστικοί θα ελέγξουν τον κ. Τριαντόπουλο αφορά στην ενδεχόμενη τέλεση της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-3-2023 και 6-3-2023. Από τα ονόματα των δικαστικών λειτουργών που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα επιλέξιμα πρόσωπα που απέστειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή θα κληρωθούν:

- 3 τακτικά μέλη στο Δικαστικό Συμβούλιο από το σύνολο των μελών του Αρείου Πάγου και 2 αναπληρωματικοί ( σε σύνολο 87 επιλέξιμων προσώπων)

- 2 τακτικά μέλη στο Δικαστικό Συμβούλιο από το σύνολο των 62 δικαστικών του Συμβουλίου της Επικρατείας και 1 αναπληρωματικό

- 1 κλήρος για την ανάδειξη του δικαστικού που θα ασκεί καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου από τους 27 συνολικά διαθέσιμους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και έναν αναπληρωματικό

Στο προεδρείο της Βουλής θα στηθούν τρεις συνολικά κάλπες μια για τα μέλη του Αρείου Πάγου, μια για τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και μία για τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Τα ονόματα των δικαστικών που συμμετέχουν στην κλήρωση θα διαβάζονται και στη συνέχεια το καθένα θα περιτυλίγεται και θα τοποθετείται σε ένα αδιαφανές σφαιρίδιο προκειμένου να μπει στο εσωτερικό της κάλπης. Της διαδικασίας θα προΐστατο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος και θα ανασύρει τα επιλέξιμα σφαιρίδια προκειμένου να ανακοινωθούν τα ονόματα. Στην ειδική συνεδρίαση θα μετέχουν ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη του προεδρείου της Βουλής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας.

Εντός της εβδομάδας, αναμένεται και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη. Οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη συγκλίνουν πως θα περιγράφονται αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα για τους πρώην υπουργούς, αίτημα που δύσκολα θα δεχτεί η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία τηρεί στάση αναμονής έως ότου κατατεθεί επίσημα η πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, μετά την κατάθεσή της από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει χρονικό περιθώριο από 7 έως 22 ημέρες προκειμένου να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξης συζήτησης και ψήφισής της στην Ολομέλεια. Θυμίζεται ότι για να εγκριθεί ένα αίτημα σύστασης προανακριτικής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

