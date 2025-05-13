Στις 10 Νοεμβρίου 2024, στη συμβολή των οδών Καζαντζάκη και Ιτιάς στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον 12 νέοι –οι περισσότεροι μαυροντυμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπα– καταδίωξαν και χτύπησαν τρία άτομα. Ένα μέλος της ομάδας των επιτιθέμενων βιντεοσκοπούσε τις βιαιοπραγίες για να αναρτήσει αποσπάσματα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η επιλογή του στόχου τους, όπως φάνηκε από τον έλεγχο καμερών ασφαλείας της περιοχής, τηλεφωνικών συνομιλιών και διαδικτυακών επικοινωνιών, δεν ήταν τυχαία.

Τρεις ημέρες αργότερα στάλθηκαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης δύο email. Περιείχαν καταγγελίες για τη δράση των μελών της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, γνωστής και ως «Defend Salonica». Σύμφωνα με τα γραφόμενα, τα μέλη της ακροδεξιάς ομάδας στρατολογούσαν νέους για τη διάπραξη βίαιων αδικημάτων. Στα email είχαν επισυναφθεί και δύο συμπιεσμένοι φάκελοι αρχείων που περιείχαν συνολικά 124 εικόνες με στιγμιότυπα γραπτών συνομιλιών στην εφαρμογή Telegram.

Εκεί, σε μια ομάδα με την ονομασία TEMU, μέλη της «Defend Salonica» συντόνιζαν τις δράσεις τους. Τρία από τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη της ομάδας ήταν ήδη υπό τηλεφωνική παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές. Η πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., νέες πτυχές της οποίας παρουσιάζει η «Καθημερινή», οδήγησε την περασμένη εβδομάδα σε διώξεις κατά 29 μελών της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης (ΕΝΕΘ), εκ των οποίων οι 13 είναι ανήλικοι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τα αδικήματα της ληστείας και της στρατολόγησης ανηλίκων, καθώς και της συγκρότησης συμμορίας, της κλοπής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων βίας, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα δύο email είχαν σταλεί από συγγενικό πρόσωπο συλληφθέντος.

Από στοιχεία της υπόθεσης, μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης φέρεται να συμμετείχαν σε επεισόδια τον Οκτώβριο του 2024 στο γήπεδο μπάσκετ του Ωραιοκάστρου, στο περιθώριο αγώνα ανάμεσα στην τοπική ομάδα του Κεραυνού με τον Αστέρα Κουκλουτζά.

Σύμφωνα με περιγραφές που είχαν αναρτηθεί τότε στο Διαδίκτυο, μια ομάδα 20 έως 25 ατόμων πέταξε πέτρες, χαιρέτησε ναζιστικά και επιτέθηκε κατά αναρχικών οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας. Ακολούθησαν, βάσει των ίδιων περιγραφών, ολιγόλεπτη, αλλά γενικευμένη συμπλοκή, εκτόξευση αντικειμένων εκατέρωθεν και μάχη σώμα με σώμα.

«Και εγώ πήρα ένα ξύλο, κοπάνησα έναν στο κεφάλι, ρε φίλε, παίζει να του άνοιξαν αίματα», φέρεται να λέει ένα από τα μέλη της ΕΝΕΘ σε συνομιλητή του μετά τα επεισόδια, σύμφωνα με τη δικογραφία. Για να λάβει την απάντηση: «Εγώ τον έναν τον είχα δώσει μια κρανιά και μετά τον έδωσα τρεις γεμάτες κλωτσιές στα μούτρα κι έπεσε κάτω».

Μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης φέρεται να συμμετείχαν σε επεισόδια τον Οκτώβριο του 2024 στο γήπεδο μπάσκετ του Ωραιοκάστρου.

Η επίθεση που ακολούθησε στον Εύοσμο τον επόμενο μήνα, κατά των τριών ατόμων, φαίνεται πως αποτελεί ουρά εκείνων των επεισοδίων στο γήπεδο του Ωραιοκάστρου. Δύο από τα θύματα περιλαμβάνονταν στους 57 προσαχθέντες (είχαν πραγματοποιηθεί προσαγωγές και από τις δύο πλευρές) μετά τα γεγονότα σε εκείνον τον αγώνα.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, στην ομάδα που διατηρούσαν τα μέλη της ΕΝΕΘ στο Telegram υπήρχαν συνομιλίες στις οποίες γινόταν αναφορά στη διεύθυνση κατοικίας ενός εκ των δύο αναρχικών, καθώς και στο πάρκο όπου συχνάζει και τελικά έλαβε χώρα η επίθεση εναντίον του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προκύπτουν στοιχεία που ρίχνουν φως και στα συγκοινωνούντα δοχεία της Aκροδεξιάς. Δύο από τα ταυτοποιημένα ενήλικα μέλη της ΕΝΕΘ, στα οποία αποδίδεται ηγετική δράση, είχαν συλληφθεί τον Μάιο του 2018 από κοινού με άλλους δράστες για το αδίκημα της διατάραξης κοινωνικής ειρήνης και για διακεκριμένες φθορές για την επίθεση κατά του τότε δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. Και οι δύο προφυλακίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.