Διάρρηξη στα γραφεία της Πολεοδομίας του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του κυκλώματος Πολεοδόμων, σημειώθηκε την Πέμπτη. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της αστυνομίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα και να συγκεντρώσει στοιχεία.

«Παραβιάστηκε η είσοδος στο γραφείο του προϊσταμένου», δήλωσε δήμαρχος Ιωάννης Μαλλίνης.

Στο μεταξύ, την αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Σιθωνίας έως τις 7/1 αποφάσισε ο δήμαρχος Ιωάννης Μαλλίνης

Την αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Σιθωνίας ως προς την εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών από 13/12/2024 ως 07/01/2025, αποφάσισε ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, με αφορμή την υπόθεση των 21 συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα υπαλλήλων πολεοδομικών υπηρεσιών της Χαλκιδικής που κατηγορούνται ότι ενέκριναν, με το αζημίωτο, παράνομες ενέργειες και κατασκευές.

Στην απόφαση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και «τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί κατόπιν της πραγματοποίησης ελέγχου από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμαρχος Σιθωνίας αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α ́/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α ́/ 07-06-2010).

3. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 4667/Β/22.10.2020)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί κατόπιν της πραγματοποίησης ελέγχου από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Σιθωνίας ως προς την εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών από 13/12/2024 ως 07/01/2025

