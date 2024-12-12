Λογαριασμός
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σε θαλάσιο χώρο νότια από Φέρες Έβρου - Αισθητός στη Σαμοθράκη

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 50 Χλμ νότια από Φέρες Έβρου

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 50 Χλμ νότια από Φέρες Έβρου.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε ελάχιστα αισθητός στη Σαμοθράκη.

Ειδικότερα, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 13:34 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 348 χλμ. ΒΑ των Αθηνών.

