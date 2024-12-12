Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σε θαλάσιο χώρο νότια από Φέρες Έβρου - Αισθητός στη Σαμοθράκη

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έλαβε χώρα πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 50 Χλμ νότια από Φέρες Έβρου.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε ελάχιστα αισθητός στη Σαμοθράκη.

Ειδικότερα, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 13:34 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 348 χλμ. ΒΑ των Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

