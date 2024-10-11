Κατάμεστο είναι το Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών.
Στη συναυλία είναι παρόντες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, ενώ τραγουδούν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες.
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για δικαστικά έξοδα που θα απαιτηθούν.
Πηγή: skai.gr
