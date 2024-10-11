Ηράκλειο: 35 μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες

Στους Καλούς Λιμένες μεταφέρονται με ρυμουλκό της εταιρείας που έχει το σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων που βρίσκεται στην περιοχή, 35 μετανάστες.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για την περισυλλογή και μεταφορά τους.

Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, ενώ έχει ζητηθεί στο σημείο και η παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Αμέσως μετά την άφιξη τους στους Καλούς Λιμένες, αναμένεται με μέριμνα του δήμου Φαιστού, η μεταφορά τους στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

