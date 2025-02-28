Κατεβάζει «ρολά» η χώρα σήμερα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης 2 ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Με σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο» θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη των 57 θυμάτων.

Ποιοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις

Η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ ζητά «να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη ή συμψηφισμός, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται και να θωρακιστούν οι μεταφορές, χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες, ώστε να προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα».

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον άδολο αγώνα του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και συνδράμουμε στις προσπάθειές τους για απονομή δικαιοσύνης, για να μπορεί κάθε πολίτης να φτάνει με ασφάλεια στον προορισμό του, για να λειτουργούν οι θεσμοί, για να είναι οχυρωμένα τα δημόσια αγαθά. Η ΓΣΕΕ και οι οργανώσεις της θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, που ο Σύλλογος θα ανακοινώσει εκείνη την ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, καλώντας κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να διαδηλώσουν για την επίτευξη των κοινών αυτών στόχων» επισημαίνει η Συνομοσπονδία και καλεί τους εργαζόμενους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να εργαστούν, ακόμα και ως απεργοί, προκειμένου να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών στους χώρους των κινητοποιήσεων.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι υγειονομικοί.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Μετρό - Ηλεκτρικός - Τραμ

Με εντολή της ΕΛΑΣ, αύριο Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Υπενθυμίζεται, πως το Μετρό (Γραμμή 1-πρώην ΗΣΑΠ- και Γραμμές 2 & 3) και το Τραμ θα λειτουργήσουν σήμερα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.

Τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο δεν θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Στη Γραμμή 1 Μετρό (Κηφισιά – Πειραιάς): οι σταθμοί ανοίγουν για το επιβατικό κοινό στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:46,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:43,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:32,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:37.

Στο Τραμ: Στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη» τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Στη Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 9:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 9:55 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 9:15 και ο τελευταίος στις 15:33,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:12 και ο τελευταίος στις 16:20.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:12 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 9:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Φιξ στις 9:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Αγία Τριάδα στις 10:12 και ο τελευταίος στις 15:11.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας, αλλά ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Συλλόγου «Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/02/2023» θα «διακόψουν» την απεργία, για την προσέλευση του κόσμου στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στην ΣΤΑΣΥ καλούν την εταιρεία να μεριμνήσει για τη μέγιστη εξυπηρέτηση του πλήθους και την ομαλή του μετάβαση, μέσω των συρμών και των υπηρεσιών ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ, δρομολογώντας, δηλαδή, όσους περισσότερους συρμούς είναι εφικτό.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Ακινητοποιημένα θα είναι τα λεωφορεία και τρόλεϊ. Κανονικά, ωστόσο, αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Αναστέλλονται τα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας.

Ταξί

Χειρόφρενο θα τραβήξουν τα ταξί της Αθήνας. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς ταξί να συμμετέχουν στην εθελοντική κοινωνική δράση, δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με ταξί, που θέλουν να βρεθούν στο Σύνταγμα, από προκαθορισμένα σημεία τους διαδηλωτές προς την πλατεία Συντάγματος.

Η επιβίβαση θα γίνεται από Στάση Μετρό Συγγρού-Φιξ, Πλατεία Καραϊσκάκη, Πλατεία Βικτωρίας και Μέγαρο Μουσικής.

Από πλευράς της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00.

Ακυρώσεις πτήσεων

Λόγω της συμμετοχής της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας στην 24ωρη απεργία, από 00:01 την Παρασκευή έως 24:00, θα υπάρξουν ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, Πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται πως οι αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN, Olympic Air και Sky express έχουν ήδη ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τις ακυρώσεις και τροποποιήσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Οι επιβάτες της Sky express μπορούν να επισκεφθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.skyexpress.com

Δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία σε όλη τη χώρα λόγω 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Ναυτική οικογένεια «γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας και επίσης ότι όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι ανάλογα με τα Τέμπη ή στις θαλάσσιες μεταφορές ναυάγια και ειδικά τα τελευταία χρόνια όπως παρατηρούνται αρκετές πυρκαγιές στα πλοία, μετρώντας πολλά θύματα».

Η ΠΝΟ τονίζει εξάλλου ότι οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της δύναμής της, στον απόηχο των συνεπειών του τραγικού συμβάντος των Τεμπών αλλά και των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό, από κοινού συμφώνησαν και δεσμεύθηκαν ότι, όπου παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία στις θαλάσσιες μεταφορές, θα γίνεται άμεση παρέμβαση για την τήρηση αυτής και αποκατάστασή της.

Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και θα πραγματοποιηθεί από την 28η Φεβρουαρίου 2025 από 00.01 τα ξημερώματα έως 24.00 τα μεσάνυχτα.

Ρολά κατεβάζουν κάποιες επιχειρήσεις

Ρολά κατεβάζουν κάποιες επιχειρήσεις σήμερα. Ανάμεσά τους και τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης που θα είναι κλειστά για 3 ώρες σήμερα. Ειδικότερα όπως αναφέρεται: «Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου τα Καταστήματά μας θα είναι ΚΛΕΙΣΤΑ από τις 11:00 έως τις 14:00».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα ισχύσουν από σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν και στη Θεσσαλονίκη. Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, σήμερα, από ώρα 09.00 το πρωί σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα από ώρα 09.00 το πρωί σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

α. Από 18.00 ώρα της Πέμπτης (27-02-2025) και μέχρι την 06.00 ώρα του Σαββάτου (01-03-2025) στις παρακάτω οδούς:

Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Αλ. Σβώλου.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αμύνης.

Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.



β. Την Παρασκευή (28-02-2025), από ώρα 06.00 και μέχρι την 06:00 ώρα του Σαββάτου (01-03-2025), στις παρακάτω οδούς:

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Ερμού μέχρι την οδό Εγνατία.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ. Καλού.

Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Με απεργίες και στάσεις εργασίας, αλλά και με δωρεάν μεταφορές και κινήσεις με έντονους συμβολισμούς, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης.

Στις 28 Φεβρουαρίου στην πόλη θα κυκλοφορούν 57 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, όσα και οι νεκροί των Τεμπών, αλλά τα οχήματα του ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικές μετακινήσεις θα πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγιά τους στις γραμμές που εξυπηρετούν. Τα δρομολόγια του Μετρό θα πραγματοποιούνται κανονικά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για τη διευκόλυνση της μετάβασης των πολιτών στη συγκέντρωση στην Πλατεία Αριστοτέλους, με εξαίρεση δύο ώρες το βράδυ, οπότε θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας.

Οι οδηγοί των ταξί θα τραβήξουν χειρόφρενο για τρεις ώρες, στο πλαίσιο στάσης εργασίας, ενώ οι εκπρόσωποι συλλόγων τους προτρέπουν τα μέλη τους να κάνουν δωρεάν μεταφορά των πολιτών προς τη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, σε συγκεκριμένες ώρες και από προκαθορισμένα σημεία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τις επιχειρήσεις να κατεβάσουν ρολά στα καταστήματά τους για δύο ώρες, ώστε ιδιοκτήτες κι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, ενώ η Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ προτρέπει τα μέλη της να κρατήσουν κλειστή τη μουσική στα μαγαζιά τους καθόλη τη διάρκεια της 28ης Φεβρουαρίου, σε ένδειξη πένθους για τα 57 θύματα.

Τα λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη

Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη τα 57 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, καθώς οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν -κατόπιν ομόφωνης απόφασης του συνδικάτου τους- στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΕΕ, ενώ και τα 16 εκδοτήρια του Οργανισμού θα παραμείνουν κλειστά. Μεταξύ των 57 λεωφορείων, τα δύο θα είναι τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και τα πέντε θα εξυπηρετούν τη νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).

Κανονικά θα λειτουργήσουν στις 28 Φεβρουαρίου τα αστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ στην πόλη, για τη διευκόλυνση των πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης. Τα δρομολόγια θα προσαρμοστούν στις συνθήκες της ημέρας, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας. Η υπεραστική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αθήνας, για τα δρομολόγια της οποίας έχουν ήδη εκδοθεί εισιτήρια, θα λειτουργεί από τον σταθμό «Μακεδονία» των ΚΤΕΛ προς τον Κηφισό και μόνο: τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα εκκινούν και θα τερματίζουν μόνο στους συγκεκριμένους δύο κεντρικούς σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οπότε οι επιβάτες θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη μετάβασή τους εκεί. Σύμφωνα με τον κ.Τσόλη, από τις 10 το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου και μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, δεν θα λειτουργούν τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι στάσεις της γραμμής Θεσσαλονίκης-Αθήνας-Θεσσαλονίκης στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη και στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Στάση εργασίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν κανονικά στο πόστο τους κατά την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μεταφέρουν τους πολίτες προς και από την απεργιακή συγκέντρωση. Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων του φορέα διαχείρισης και συντήρησης του Μετρό, οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν «για να υπάρξει πραγματική δικαίωση και να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών και για να μην συγκαλυφθεί η πραγματική αιτία της σύγκρουσης, η πολιτική που θυσιάζει μέχρι και ανθρώπινες ζωές στον βωμό του κέρδους». Όπως επισημαίνουν, παλεύουν για σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές, φτηνές, και προσβάσιμες σιδηροδρομικές μεταφορές, για επαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς και για συλλογικές συμβάσεις, που εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μισθούς.

Ταξί

Στην τρίωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) από τις 10 το πρωί ώς τη μία μετά το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι αυτοκινητιστές της Θεσσαλονίκης. «Ζητούμε και εμείς όπως όλος ο κόσμος να αποδοθεί δικαιοσύνη και να έχουμε ασφαλείς μεταφορές σε όλους τους τομείς, είτε είναι σιδηρόδρομος είτε δρόμος είτε αεροπορικές μεταφορές» επισήμανε στο «Πρακτορείο FM 104,9» ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, Κλήμης Λεοντιάδης και πρόσθεσε: «πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα να βλέπει λίγο πιο σοβαρά τα ζητήματα των μεταφορών, βλέπουμε και τι συμβαίνει στο Μετρό με όλα τα προβλήματά του, να μην είμαστε πλέον τόσο επιπόλαιοι».

«Πέρα από τη συμμετοχή στην πορεία που θα πραγματοποιήσουμε, θέλουμε στην τρίωρη στάση εργασίας να βοηθήσουμε τον κόσμο να μετακινηθεί προς το κέντρο δωρεάν. Από τις 10 ώς τις 11 το πρωί, την ώρα που θα συγκεντρώνεται ο κόσμος στα κεντρικά σημεία της πόλης, προτρέπουμε τα ταξί να μεταφέρουν εθελοντικά τους πολίτες, από σημεία που θα ανακοινωθούν προσεχώς και θα είναι στ' ανατολικά κάπου στη Βούλγαρη και δυτικά κάπου στη Λαγκαδά ή τη Μοναστηρίου, για μετακινήσεις μόνο προς τις πορείες και το κέντρο της πόλης ή έστω όσο πιο κοντά μπορούν (με βάση τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)» σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι η τραγωδία των Τεμπών είναι εδώ και καιρό πρώτο θέμα συζήτησης στα ταξί, από όποια πλευρά και αν το βλέπει κάποιος και ό,τι κι αν πιστεύει.

Στο μεταξύ, με ανάρτηση της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιείται πως και η Taxiway θα συμμετάσχει στην τρίωρη στάση που προκήρυξε η ΠΟΕΙΑΤΑ, «ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και ως κομμάτι της συλλογικής έκκλησης για δικαιοσύνη. Το του συνεταιρισμού θα βρίσκεται μεταξύ 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, με δύο ΑΜΕΑ οχήματα και ένα Van, μεταφέροντας δωρεάν όσους και όσες επιθυμούν να μετακινηθούν προς το κέντρο, με προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία. Καλούμε τους οδηγούς της Taxiway που επιθυμούν να συνδράμουν αφιλοκερδώς να βρίσκονται στις 09:45 π.μ. στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη» υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόρια

Την ενεργή συμμετοχή του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης στις κινητοποιήσεις αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου (ΕΣΘ), καλώντας τις εμπορικές επιχειρήσεις να δώσουν το «παρών» με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, «προκειμένου η συμμετοχή (στις συγκεντρώσεις) να είναι δυναμική, όπως αρμόζει στους πολίτες που θέλουν να ζουν σε μια δημοκρατική χώρα. Ζητούμε την απονομή της δικαιοσύνης και την τιμωρία όλων όσων ευθύνονται για το τραγικό αυτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας. Οι συγκοινωνίες είναι δημόσιο αγαθό και αποτελεί υποχρέωση κάθε κυβέρνησης να εγγυάται για την ασφάλεια κάθε πολίτη» υπογραμμίζεται.

Θα σιγήσει η μουσική στα εστιατόρια και καφέ μπαρ της Θεσσαλονίκης στις 28 Φεβρουαρίου σε ένδειξη πένθους, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων και Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Καρασαββίδης. Η απόφαση ελήφθη από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Εστιατόρων, τη ΒΕΕ και την Ομοσπονδία. «Παροτρύνουμε επίσης τα μέλη μας να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, χωρίς πανό που αναφέρουν την Ένωσή μας, ανθρώπινα, γιατί ο στόχος είναι να δυναμώσουμε τη διαμαρτυρία και να συμπορευτούμε με τις οικογένειες των νεκρών ως άνθρωποι, όχι να αποδεικνύουμε με ένα πανό ότι είμαστε εκεί».

Πηγή: skai.gr

