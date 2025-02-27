Αντώνης Καρυώτης: Κάθειρξη 12,5 ετών στον ύπαρχο- 7 έτη και 5 μήνες ο καπετάνιος

Έλενα Γαλάρη

Σε ποινή κάθειρξης 12,5 ετών καταδίκασε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά τον ύπαρχο, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε τον 36χρονο Αντώνη Καρυώτη, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο κι έπεσε στη θάλασσα.

Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 5 μηνών επιβλήθηκε στον πλοίαρχο του πλοίου.

Και στους δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα δώσει αναστολή στην έφεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.