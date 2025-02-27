Λογαριασμός
Κάθειρξη 12,5 ετών στον ύπαρχο για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη- 7 έτη και 5 μήνες επιβλήθηκαν στον καπετάνιο

Κρίθηκαν ένοχοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά ενώ αθώθηκαν ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου από το οποίο απωθήθηκε ο Αντώνης Καρυώτης  

Αντώνης Καρυώτης: Κάθειρξη 12,5 ετών στον ύπαρχο- 7 έτη και 5 μήνες ο καπετάνιος

Έλενα Γαλάρη

Σε ποινή κάθειρξης 12,5 ετών καταδίκασε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά τον ύπαρχο, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε τον 36χρονο Αντώνη Καρυώτη, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο κι έπεσε στη θάλασσα. 

Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 5 μηνών επιβλήθηκε στον πλοίαρχο του πλοίου. 

Και στους δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. 

Το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα δώσει αναστολή στην έφεση.

