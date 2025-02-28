Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί το σύνολο των αστυνομικών της χώρας, προκειμένου να διατεθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις στα μέτρα τάξης για τα σημερινά συλλαλητήρια δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στην Αθήνα, αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται πέριξ του κοινοβουλίου, της Πλατείας Συντάγματος και ευρύτερα του κέντρου.

Όπως αναφέρουν πηγές από το αρχηγείο της αστυνομίας στον ΣΚΑΙ, στόχος είναι η αποτροπή ενεργειών που θα επιχειρήσουν να διαλύσουν τη συγκέντρωση και κυρίως η σωματική ακεραιότητα των διαδηλωτών. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί πραγματοποιούν μπαράζ προελέγχων στην περιοχή.

Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και το Ηράκλειο της Κρήτης.

Η ανταπόκριση του κόσμου αναμένεται να είναι μαζική στο κάλεσμα των συγγενών των θυμάτων μετατρέποντας τη σε μια από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα.

Το «ραντεβού» έχει δοθεί για τις 11:00 το πρωί και πολίτες όλων των ηλικιών θα δώσουν το παρών.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί όλων των ειδικοτήτων βρίσκονται επί ποδός, ελικόπτερα και drones θα γίνουν τα μάτια της ΕΛΑΣ από αέρα και θα δίνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, όπου εκεί θα βρίσκονται 2 εισαγγελείς που θα εποπτεύουν.

Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος θα περιπολούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛΑΣ (Αύρες) ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Οι προληπτικοί έλεγχοι από άντρες της ασφάλειας που θα «σαρώνουν» το κέντρο φορώντας πολιτικά είναι μέσα στον σχεδιασμό της Κατεχάκη ενώ ΜΑΤ και ΥΑΤ θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να είναι πάνω απ όλα ειρηνικές και ενωτικές οι συγκεντρώσεις αλλά ο φόβος επεισοδίων είναι πάντα ορατός και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά ώστε να μη δημιουργηθούν έκτροπα» δηλώνει στο skai.gr αξιωματικός της ΕΛΑΣ που συμμετείχε στις συσκέψεις της Κατεχάκη.

Στους ρυθμούς των συλλαλητηρίων όμως κινείται όλη η Ελλάδα και οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό για την αποφυγή επεισοδίων.

Τις φωνές τους ζητώντας δικαίωση θα ενώσουν πολίτες και από χώρες της Ευρώπης, τον Καναδά την Αυστραλία τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.