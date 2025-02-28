Λογαριασμός
Υπόθεση Καρυώτη: Απορρίφθηκε το αίτημα των δύο κατηγορουμένων για αναστολή της ποινής τους

Οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέως η οποία είπε: «Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να προτείνω την αποδοχή του αιτήματος»

Δικαστήριο Πειραιά

Έλενα Γαλάρη

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των δύο κατηγορουμένων να τους χορηγηθεί αναστολή της ποινής τους μέχρι να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέως η οποία ζήτησε να απορριφθεί το αίτημά τους διότι «δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να προτείνω την αποδοχή του αιτήματος».

Ως εκ τούτου οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή.

Νωρίτερα, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 12,5 ετών τον ύπαρχο, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε τον 36χρονο Αντώνη Καρυώτη, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο κι έπεσε στη θάλασσα, ενώ ποινή κάθειρξης 7 ετών και 5 μηνών επιβλήθηκε στον πλοίαρχο του πλοίου. Αθώοι κρίθηκαν ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου.

