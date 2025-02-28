Έλενα Γαλάρη

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των δύο κατηγορουμένων να τους χορηγηθεί αναστολή της ποινής τους μέχρι να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση της εισαγγελέως η οποία ζήτησε να απορριφθεί το αίτημά τους διότι «δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να προτείνω την αποδοχή του αιτήματος».

Ως εκ τούτου οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή.

Νωρίτερα, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 12,5 ετών τον ύπαρχο, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε τον 36χρονο Αντώνη Καρυώτη, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο κι έπεσε στη θάλασσα, ενώ ποινή κάθειρξης 7 ετών και 5 μηνών επιβλήθηκε στον πλοίαρχο του πλοίου. Αθώοι κρίθηκαν ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.