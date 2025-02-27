Μάκης Συνοδινός

«Φρούριο» θα θυμίζει το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή με αφορμή τη μεγάλη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση των δύο χρόνων από τη «μαύρη επέτειο» του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Η ανταπόκριση του κόσμου αναμένεται να είναι μαζική στο κάλεσμα των συγγενών των θυμάτων μετατρέποντας τη σε μια από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα.

Το «ραντεβού» έχει δοθεί για τις 11:00 το πρωί και πολίτες όλων των ηλικιών θα δώσουν το παρόν κάτι που προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στην ΕΛΑΣ η οποία μοναδικό στόχο έχει «να διαφυλάξει την ασφάλεια των διαδηλωτών και την ασφαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων» όπως ζήτησε από τους αξιωματικούς ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Στην Κατεχάκη μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις παρουσία ανώτατων αξιωματικών οριστικοποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ.

Περισσότεροι από 5000 αστυνομικοί όλων των ειδικοτήτων θα βρίσκονται επί ποδός, ελικόπτερα και drones θα γίνουν τα μάτια της ΕΛΑΣ από αέρα και θα δίνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, όπου εκεί θα βρίσκονται 2 εισαγγελείς που θα εποπτεύουν.

Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος θα περιπολούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛΑΣ (Αύρες) ώστε να επέμβουν αν χρειαστεί.

Οι προληπτικοί έλεγχοι από άντρες της ασφάλειας που θα «σαρώνουν» το κέντρο φορώντας πολιτικά είναι μέσα στον σχεδιασμό της Κατεχάκη ενώ ΜΑΤ και ΥΑΤ θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να είναι πάνω απ όλα ειρηνικές και ενωτικές οι συγκεντρώσεις αλλά ο φόβος επεισοδίων είναι πάντα ορατός και εμείς πρέπει να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά ώστε να μη δημιουργηθούν έκτροπα» δηλώνει στο skai.gr αξιωματικός της ΕΛΑΣ που συμμετείχε στις συσκέψεις της Κατεχάκη.

Στους ρυθμούς των συλλαλητηρίων όμως θα κινηθεί όλη η Ελλάδα και οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό για την αποφυγή επεισοδίων.

Τις φωνές τους ζητώντας δικαίωση θα ενώσουν πολίτες και από χώρες της Ευρώπης, τον Καναδά την Αυστραλία τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και το Μεξικό.

Αύριο Πέμπτη υπενθυμίζεται πως παρουσιαστεί και το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη με αποτέλεσμα 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

