Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα και 99 λεπτά καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία IC57

Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε η αμαξοστοιχία IC57, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα, η οποία και ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Λιανοκλάδι, προκειμένου να επιλυθεί.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, ελήφθησαν άμεσα τα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και η αμαξοστοιχία συνέχισε στον προορισμό της με 99 λεπτά καθυστέρηση.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις αποζημιώσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.hellenictrain.gr/apozimioseis .

Πηγή: skai.gr

