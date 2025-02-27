Λογαριασμός
Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα και 99 λεπτά καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία IC57- Ακινητοποιήθηκε στο Λιανοκλάδι

Σύμφωνα με την Hellenic Train, ελήφθησαν άμεσα τα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και η αμαξοστοιχία συνέχισε στον προορισμό της 

Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε η αμαξοστοιχία IC57, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη- Αθήνα, η οποία και ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Λιανοκλάδι, προκειμένου να επιλυθεί. 

Σύμφωνα με την Hellenic Train, ελήφθησαν άμεσα τα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και η αμαξοστοιχία συνέχισε στον προορισμό της με 99 λεπτά καθυστέρηση.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις αποζημιώσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  https://www.hellenictrain.gr/apozimioseis .

