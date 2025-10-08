Αναβλήθηκε σήμερα από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, καθώς θα πρέπει να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
Σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προκαταρκτική, θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία, με το οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να δηλώσει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και θα ζητά να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.
Επίσης, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογήθηκε η σύζυγος του αρχηγού, Ελένη Ζαρούλια - «Δεν ήμουν μέλος. Στήριζα τον σύζυγο μου»
- «Λαμπάδιασαν» ταβέρνα και ενοικιαζόμενα στο Ηράκλειο Κρήτης - Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής (βίντεο)
- Ένοχος και πρόστιμο 7.000 ευρώ στον Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά - Έφυγα γιατί φοβόμουν ότι θα γίνει ντόρος»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.