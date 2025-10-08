Αναβλήθηκε σήμερα από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, καθώς θα πρέπει να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προκαταρκτική, θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία, με το οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να δηλώσει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και θα ζητά να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Επίσης, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

