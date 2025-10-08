Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχος για εγκατάλειψη οχημάτων κρίθηκε από το αυτόφωρο δικαστήριο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος πριν από 10 ημέρες είχε τρακάρει αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και είχε φύγει από το σημείο.

Το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, με δικαίωμα έφεσης, χωρίς να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και πρότερου σύννομου βίου.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τράκαρε ο ηθοποιός.

«Με ειδοποίησαν οι γείτονες να κατέβω είχε πέσει ο μαντρότοιχος στην είσοδο του σπιτιού μου, τρόμαξα. Την Κυριακή γύρω στις 8:00 το πρωί με ειδοποίησε η τροχαία να καταθέσω εκ των υστέρων μου είπαν ότι πρόκειται για τον Βασίλη Μπισμπίκη», είπε μάρτυρας, ενώ μια δεύτερη γυναίκα ανέφερε: «Στις 8:00 το πρωί μου χτύπησε ο γείτονας και μου είπε ότι έχουν χτυπήσει τα αυτοκίνητα μας κανείς δεν άκουσε κάτι μέσα στη νύχτα η αστυνομία ήταν εκεί και ήμασταν σε επικοινωνία. Με πήρε η τροχαία και μου είπε ότι έχει βρεθεί ο οδηγός του δικό μου έχει πάθει μεγάλη ζημιά μίλησα με τον κύριο Μπισμπίκη μου είπε ότι πανικοβλήθηκε εκείνη την ώρα».

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε συνεργάτης του.

«Συνεργαζόμαστε. Εγώ βρισκόμουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Μίλησα το μεσημέρι του Σαββάτου με τον κ. Μπισμπίκι γιατί με είχε καλέσει πολλές φορές αλλά κοιμόμουν και το μεσημέρι μιλήσαμε. Μου είπε ότι είχε κάνει το ατύχημα στη Φιλοθέη. Και μου είπε να ενημερώσω το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης. Ενημέρωσα την αστυνομία. Ανέβηκα στο δωμάτιο μου είδα ότι ήταν στον αέρα εκπομπής. Όταν τελείωσε του είπα ότι μίλησα με την αστυνομία».

Κατά την απολογία του ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι άφησε ένα σημείωμα με το τηλέφωνό του σε ένα από τα οχήματα που προσέκρουσε, ενώ αρνήθηκε και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η απολογία

Κατά την απολογία του ο κ. Μπισμπίκης ανέφερε:

«Γύρω στις πέντε η ώρα έγινε το ατύχημα. Καθώς έστριψα στη γωνία βρήκε από τη δεξιά το αυτοκίνητο. Γυρνάει μου φεύγει και χτυπάει τη μάντρα και τα αυτοκίνητα. Κατεβαίνω. Κοιτάζω τι έχει συμβεί, δεν υπήρχε άνθρωπος. Βρίσκω ένα φυλλάδιο γράφω το τηλέφωνο και ότι εγώ το χτύπησα. Πάω σπίτι κοιμάμαι και με το που σηκώνομαι δωδεκάμισι ώρα παίρνω την Κατερίνα. Της λέω έχω χτυπήσει δύο αυτοκίνητα πάρε τηλέφωνο την αστυνομία ότι έχω χτυπήσει. Φεύγω πάω στην εκπομπή. Και έγινε η καταγραφή. Ήμουν σε αναμονή.

Ήταν γιορτή τσικουδιάς, ήπια μια τσικουδιά. Από κακό χειρισμό δικό μου έγινε το ατύχημα. Ήταν πέντε η ώρα το πρωί. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο στην τροχαία γιατί δεν είμαι καλός σε αυτά. Αφού πήγα στην αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου. Ειδοποίησα την αστυνομία ειδοποίησα την ασφαλιστική. Θεωρώ ότι το λάθος μου είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν ειδοποίησα την αστυνομία

Εισαγγελέας: Υπήρχε κάποιος λόγος που βιαζόσασταν να αποχωρήσετε από το σημείο;

Μπισμπίκης: Φοβόμουν ότι θα γίνει ντόρος.

Εισαγγελέας: Τελικά πώς σας εντόπισαν;

Μπισμπίκης: Δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Η αστυνομία μου είπε ότι είδαμε σε μια κάμερα ένα αυτοκίνητο σαν το δικό μου, κυκλοφορούν πολλά στην περιοχή. Βρήκαν το αυτοκινητικό μου, έξω από το σπίτι μου. Οι γείτονες είπαν ότι είναι του Μπισμπικη το αυτοκίνητο.

Θέλω να πω ότι ζήτησα συγγνώμη για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει.

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι του ηθοποιού

«Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε ασκήσει έφεση προκειμένου να επαναξιολογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση από ένα ανώτερο ιεραρχικά δικαστήριο» ανέφερε ο ένας από τους δύο δικηγόρος του ηθοποιού μετά την δικαστική απόφαση.

«Επειδή ο ΚΟΚ είναι νέος και σήμερα έχει ξεκινήσει να ερμηνεύεται από τα δικαστήρια, είμαστε βέβαιοι ότι στον επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας, ο κ. Μπισμπίκης θα απαλαγεί. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ήταν καλή και η απόφαση ορθή» δήλωσε ο έτερος δικηγόρος του.

