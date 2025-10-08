Στάχτη έγινε ένα συγκρότημα με ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην παραλία Πετράκη, κοντά στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ταβέρνα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι φλόγες έφτασαν και σε γειτονικά χωράφια, καίγοντας ξερά χόρτα.



Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες που έφτασαν με 9 οχήματα, ενώ πολίτες της περιοχής αμέσως έσπευσαν με λάστιχα και κουβάδες να σβήσουν τη φωτιά.



Στο συγκρότημα φέρεται να έχουν προκληθεί σοβαρές καταστροφές, ενώ στο σημείο ήδη βρίσκονται στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ προκειμένου να αποφανθούν για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

