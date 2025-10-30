Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα βίντεο

Η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών ανεβλήθη για τις 28 Νοεμβρίου, έπειτα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Η αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων, που ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος, δήλωσε: «Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων με δικονομικά τεχνάσματα προσπάθησε, αν ήταν δυνατόν, να τους αθωώσει από σήμερα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, τόνισε πως: «Δεν υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε ότι μονοί-διπλοί πέσανε οι δρεπανηφόροι μηχανισμοί, προκειμένου να πειθαναγκάσουν το δικαστήριο να αλλάξει την απόφασή του, να αναβάλει την υπόθεση για να μην δικαστούν ποτέ, εκείνοι που εξαφάνισαν από θέση ισχύος και δημόσιας εξουσίας, τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Τις διαμαρτυρίες πυροδότησε μια φράση του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη, που είπε: «Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν, λέγοντας: «Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!».

Η έδρα απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για αναβολή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο κ. Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ο κ. Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και στα δύο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, κ. Πατέρας ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο επιεικώς δικηγόροι των κατηγορουμένων να κάνουν τέτοιο απίστευτο μπούλινγκ στην εισαγγελέα και στην πρόεδρο και αναρωτιέμαι ποιες πλάτες έχουν και ζητάνε παράνομα, με συμπεριφορά παράνομη, οτιδήποτε θέλουν αυτοί».

Από την πλευρά της η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ανέφερε: «Εμείς θα υποβάλουμε και πάλι το αίτημα της βίαιας προσαγωγής, αν δεν εμφανιστούν, να εμφανιστούν και τελικά να δώσουν αυτοί τις εξηγήσεις».

Η δίκη διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου.

