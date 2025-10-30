Η στεγαστική πρόκληση στην Ελλάδα και η ευρωπαϊκή διάσταση

Η προσιτή στέγη αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε κορυφαίο θέμα της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς στη Σύνοδο Κορυφής της 23ης Οκτωβρίου οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, CEO του ομίλου MORE, μίλησε στο εβδομαδιαίο "Panorama" του EURANET+ και στη Μαριάννα Πλιακοστάμου, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής στεγαστικής πραγματικότητας και την ανάγκη συνδυασμού ευρωπαϊκής και εθνικής δράσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα δεν βιώνει απλώς μια παραλλαγή της ευρωπαϊκής κρίσης αλλά μια ενισχυμένη εκδοχή της. Όπως εξήγησε, «στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν, όμως μεγάλο μέρος τους παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο». Αυτό, υποστήριξε, διαφοροποιεί τη χώρα από άλλες αγορές όπου το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη αποθέματος.

Ο κ. Παπαγεωργιάδης τόνισε πως η κατάσταση στην Ελλάδα γίνεται πιο δύσκολη λόγω χαμηλότερων εισοδημάτων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που επιβαρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη στέγαση. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή φτώχεια και το υψηλό κόστος ζωής εντείνουν την πίεση στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα νεότερα, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στο να αποκτήσουν ή να νοικιάσουν κατοικία.

Ένα από τα κρίσιμα προβλήματα που περιέγραψε είναι η ανασφάλεια των ιδιοκτητών στη μακροχρόνια μίσθωση. Όπως ανέφερε, πολλοί διστάζουν να διαθέσουν το ακίνητό τους στην αγορά μακροχρόνιας ενοικίασης, καθώς φοβούνται ότι σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ζημιών δεν θα αποζημιωθούν έγκαιρα ή αποτελεσματικά. «Αν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει ή εάν υπάρξουν ζημιές, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει το ποσό που του οφείλεται ή θα αποκαταστήσει άμεσα τη ζημιά» υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αρκετοί στρέφονται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ο κ. Παπαγεωργιάδης ανέφερε ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία προχώρησαν σε αυστηρές ρυθμίσεις, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. «Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν δεν επανέφεραν κατοικίες στη μακροχρόνια αγορά» τόνισε, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει τα ίδια λάθη. Κατά την άποψή του, οι ρυθμίσεις δεν αρκούν από μόνες τους και μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετο αποτέλεσμα εάν δεν συνοδευτούν από μέτρα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να ενεργοποιηθεί το υπάρχον οικιστικό απόθεμα, καθώς πολλές κατοικίες παραμένουν παλιές, ενεργειακά ανεπαρκείς ή ανενεργές λόγω πολυϊδιοκτησίας, γραφειοκρατικών εμποδίων και υψηλού κόστους ανακαίνισης. Τόνισε πως η ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τους πολίτες, ώστε να μην περιοριστεί ακόμα περισσότερο η προσφορά κατοικιών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για τη στέγαση ενισχύεται και χάρη στην πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έθεσε το θέμα στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνει τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών και τη διερεύνηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Συνοψίζοντας, ο κ. Παπαγεωργιάδης υποστήριξε ότι η προσιτή κατοικία αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα και πως η Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, χρειάζεται μια συνδυαστική προσέγγιση: ενίσχυση των πολιτικών στέγασης σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα με ευρωπαϊκή στήριξη, τεχνική βοήθεια και αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Όπως σημείωσε, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του στεγαστικού προϋποθέτει συνέπεια και πρακτικές λύσεις που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος και τη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς.

