Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι στη Χαλκίδα, όπου μοτοσυκλέτα παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαϊνά και όπως ανέφεραν μάρτυρες ο οδηγός της μοτοσυκλέτας εγκατέλειψε το σημείο.
Το παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ο οδηγός που εγκατέλειψε το σημείο φέρεται να είναι άνδρας ηλικίας 31 ετών και συνελήφθη το απόγευμα από τις Αρχές.
