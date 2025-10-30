Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαϊνά - Το παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας

ΕΚΑΒ

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι  στη Χαλκίδα, όπου μοτοσυκλέτα παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Χαϊνά και όπως ανέφεραν μάρτυρες ο οδηγός της μοτοσυκλέτας εγκατέλειψε το σημείο. 

Το παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο οδηγός που εγκατέλειψε το σημείο φέρεται να είναι άνδρας ηλικίας 31 ετών και συνελήφθη το απόγευμα από τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Χαλκίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark