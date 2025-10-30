Ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το όνομα του «Δήμου Αθηναίων» ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο και μάλιστα η δημοτική Αρχή θα κινηθεί δικαστικά εναντίον της. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, η ιστοσελίδα με τίτλο «QR Code Δήμος Αθηναίων - Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα» δεν αποτελεί επίσημη ψηφιακή υπηρεσία ή πλατφόρμα του Δήμου.

«Παραπλανητικά χρησιμοποιεί μέρος του εμβλήματος του Δήμου Αθηναίων και σχετικά έγγραφα, ζητώντας αμοιβή για την έκδοση QR code, που αφορά στην παραχώρηση και χρήση κοινόχρηστου χώρου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι:

- Δεν έχει δημιουργήσει ούτε εξουσιοδοτήσει καμία τέτοια διαδικτυακή υπηρεσία.

- Δεν απαιτεί οποιαδήποτε οικονομική αμοιβή για την έκδοση QR code.

Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να μην καταχωρούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία επιχειρήσεων σε μη επίσημες ιστοσελίδες και να επισκέπτονται αποκλειστικά τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, για τις συνδιαλλαγές τους με τον Δήμο.

«Ο Δήμος Αθηναίων θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση», αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής και καταλήγει: «Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε ψευδείς διαδικτυακές υπηρεσίες που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη του κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

