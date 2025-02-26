Σε γενική επιφυλακή θα είναι από αύριο οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις ενόψει των συλλαλητηρίων που θα γίνουν την Παρασκευή με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η εντολή που έχει δοθεί στην ΕΛΑΣ, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι «να διαφυλάξει την ασφάλεια των διαδηλωτών και την ασφαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων».

Συγκεκριμένα στην Αθήνα, όπου αναμένεται μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Συντάγματος, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε επεισόδιο.

Ειδικότερα, επί ποδός θα βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας πάνω από 5.000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας. Παράλληλα, από νωρίς θα πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ, καθώς και drone, που θα δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Επιπροσθέτως, σε ετοιμότητα θα είναι και τα οχήματα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας, οι «Αίαντες», ενώ από το πρωί θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, άντρες και γυναίκες της Ασφάλειας, θα βρίσκονται με πολιτικά ρούχα ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, έτσι ώστε να απομονώσουν εγκαίρως όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την Παρασκευή θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

