Δύο συλλήψεις για κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (25/2), από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, δυο νεαροί , 22 και 24 ετών, για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, σε περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών, αναφορικά με τη συμμετοχή των δύο κατηγορούμενων στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 24χρονος κατελήφθη σε περιοχή της Αττικής, να κατέχει αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 23 γραμμαρίων, την όποια είχε προμηθευτεί λίγο πριν από τον 22χρονο, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους.

Στη συνέχεια σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του 22χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε ειδικές κρύπτες απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών στον πίνακα οργάνων και το ταμπλό του οχήματος, αυτοσχέδιες χάρτινες και νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 612 γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης:

* 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

* 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

* ηλεκτρονική συσκευή τηλεχειρισμού, κατάλληλη για το ηλεκτρονικό ξεκλείδωμα ειδικής κρύπτης απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών στο όχημα,

* καλώδιο μεταφοράς δεδομένων τύπου USB, κατάλληλο για το ηλεκτρονικό ξεκλείδωμα ειδικής κρύπτης απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών στο όχημα,

* 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

* 10 λίρες Αγγλίας και το χρηματικό 3.893 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

