Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι

Τρία πακέτα με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, εντόπισαν το μεσημέρι στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Κ9 «Μπόμπερ» καθώς και στελεχών του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που διενεργούνται σε εμπορευματοκιβώτια εντός του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Βρέθηκαν κρυμμένα στους ψυκτικούς μηχανισμούς ενός εμπορευματοκιβωτίου.

Το συνολικό βάρος των τριών πακέτων ήταν τρία κιλά και διακόσια σαράντα πέντε (3.245) γραμμαρίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης το οποίο και διενεργεί την προανάκριση, κατάσχεσε την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών και το εμπορευματοκιβώτιο ως μέσο μεταφοράς, στο οποίο πρόκειται να ακολουθήσει έλεγχος από αυτοκινούμενη μονάδα Χ-ray του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, καθώς και φυσικός έλεγχος.

Η αξία της ποσότητας ναρκωτικών υπολογίζεται σε 16.500 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

