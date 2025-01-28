Τέμπη: 2 έρευνες σε εξέλιξη για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς στα τρένα

Το βλέμμα όλων στρέφεται στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι έρευνες αναμένεται να φωτίσουν το κρίσιμο ερώτημα τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία με την οποία συγκρούστηκε το μοιραίο Intercity στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Σουλιώτη δύο έρευνες παραμένουν μέχρι σήμερα σε εξέλιξη αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων. Πέραν της ήδη γνωστής έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που διεξάγεται κατά παραγγελία του εφέτη ειδικού ανακριτή Λάρισας, σε εξέλιξη βρίσκεται και έρευνα εξειδικευμένου εργαστηρίου στη Γάνδη κατόπιν παραγγελίας του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται με βάση τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης και τη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά. Με βάση το μέγεθος του «μανιταριού» που δημιουργήθηκε από την έκρηξη, και τη διάρκεια της λάμψης, οι επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν το είδος και την ποσότητα του υλικού που ανεφλέγη.



Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αντίστοιχα ελέγχει το σημείο ανάφλεξης των ελαίων σιλικόνης που υπήρχαν στις μηχανές των δύο τρένων προκειμένου να αποφανθεί εάν τα λάδια είναι αυτά που ευθύνονται για την έκρηξη ή κάποιος άλλος εξωγενής παράγοντας. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, που μένει πάντως να επιβεβαιωθούν από το τελικό πόρισμα, συγκλίνουν στο ότι τα έλαια σιλικόνης είναι αυτά που «έθρεψαν» τη φωτιά, όχι όμως και αυτά που προκάλεσαν την έκρηξη.



Οι απαντήσεις αναμένονται το επόμενο δεκαήμερο.



Σημειώνεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων θα παρουσιάσει το πόρισμά του για το δυστύχημα των Τεμπών στα τέλη Φεβρουαρίου. Σ’ αυτό φέρεται να καταλήγει σε σοβαρές συστάσεις ασφαλείας προς τον ΟΣΕ, τη Hellenic Train, την ΡΑΣ αλλά και το υπουργείο Μεταφορών.



