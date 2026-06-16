Κεραμέως: Στις Βρυξέλλες, ως παράδειγμα προς μίμηση, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Οι νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφονται, καθώς και η επικείμενη εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο της συνέντευξης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, στην ΕΡΤ.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις διεργασίες που οδήγησαν στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με στόχο την αύξηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως διευκρίνισε, η διαπραγμάτευση διήρκεσε περίπου εννέα με δέκα μήνες και, στα μέσα Φεβρουαρίου, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ψηφίστηκε από τη Βουλή. «Έναν μήνα μετά, ξεκίνησαν να έρχονται οι νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, πού τι σηματοδοτούν στην πράξη; Αυξήσεις μισθών», είπε η υπουργός, η οποία έδωσε ως παράδειγμα τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην εστίαση, «η οποία ήταν κολλημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεκόλλησε χάρη στην Κοινωνική Συμφωνία και έχει ήδη επεκταθεί σε 400.000 εργαζόμενους στην εστίαση».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε, παράλληλα, και σε μία ακόμη πολύ πρόσφατη υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης στον τομέα των τεχνολόγων τροφίμων, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Όπως σημείωσε, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά μέχρι 2.500 άτομα σε έναν κλάδο, ο οποίος ήταν επίσης αδρανοποιημένος ως προς την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων.

Σχετικά με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου Απασχόλησης, Roxana Minzatu και της υπουργού, η κα Κεραμέως εξήγησε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί το ελληνικό παράδειγμα της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις ως παράδειγμα προς μίμηση για την Ευρώπη και για όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

«Θα μιλήσουμε εφ’ όλης της ύλης για το πώς επετεύχθη αυτή η Κοινωνική Συμφωνία στην Ελλάδα και τι παράδειγμα αποτελεί συνολικά για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο», δήλωσε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε: «Πού ήμασταν πριν από έναν χρόνο που εδώ συζητούσαμε για το πόσο η Ελλάδα πραγματικά είναι πίσω στον τομέα αυτό και δεν έχει την κουλτούρα του κοινωνικού διαλόγου και πώς σε έναν μόλις χρόνο αλλάζει άρδην αυτή η εικόνα και ξαφνικά η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινότητα, αναδεικνύεται ως παράδειγμα σε έναν τομέα στον οποίο αντικειμενικά δεν είχε μία κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου για πάρα πολλά χρόνια».

Αναφορικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός τόνισε ότι έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή σε νέους κλάδους, όπως της ιδιωτικής υγείας, των υπηρεσιών απασχόλησης, των τηλεπικοινωνιών και σε μικρότερες επιχειρήσεις, όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια και γραφεία τελετών, ενώ, στο τέλος του μήνα, αναμένεται να προστεθούν - ανάμεσα σε άλλους - και οι διαφημιστικές εταιρείες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και οι εταιρείες logistics, με τους εργαζόμενους υπό την προστασία της κάρτας, από το φθινόπωρο που θα γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή σε αυτούς τους κλάδους, να αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια.

Όπως υπογράμμισε, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε τρεις τομείς. Πρώτον, ενισχύει τα εισοδήματα των εργαζομένων, γιατί πλέον καταγράφονται όλες οι υπερωρίες και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι γι' αυτές τις υπερωρίες. Δεύτερον, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες τα κάνουν όλα, όπως πρέπει και πληρώνουν εισφορές και άλλες που δεν τα κάνουν όλα όπως πρέπει, οι δεύτερες νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Τρίτον, αυξάνονται τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί, όσο αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο δημιουργείται ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος, βάσει του οποίου μπορούμε εμείς να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 55 ετών και άνω και στην επερχόμενη επέκτασή του, δηλώνοντας ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. «Είναι αλήθεια ότι, αν βρεθείς εκτός δουλειάς σε αυτήν την ηλικία, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο το να διεισδύσεις εκ νέου στην αγορά εργασίας. Ερχόμαστε, λοιπόν, ως κράτος και τι λέμε; Επιδοτούμε την απασχόληση για ανέργους 55 ετών και άνω, οι οποίοι πολύ συχνά τους λείπουν λίγα συντάξιμα χρόνια, για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Τις επόμενες εβδομάδες, είμαστε στις τελικές λεπτομέρειες, θα έχουμε νέα σύντομα για νέα επέκταση του προγράμματος αυτού», διευκρίνισε.

Για το πρόγραμμα απασχόλησης συμπολιτών μας με αναπηρία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, η κ. Κεραμέως είπε: «Τρέχουμε κι ένα άλλο πρόγραμμα για συμπολίτες μας με αναπηρία. Επίσης, μία ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία έχει εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία. Γι΄ αυτό, η δική μας δουλειά είναι να αίρουμε αυτά τα εμπόδια, να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Γι΄ αυτό, έχουμε χτίσει ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης συμπολιτών μας με αναπηρία, έως τώρα για 2.000 συμπολίτες μας με αναπηρία και πρόσφατα την τελευταία εβδομάδα επεκτάθηκε σε άλλους 1.000, άρα συνολικά 3.000 συμπολίτες μας με αναπηρία, που μπορούν να δουλεύουν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας».

Σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου για την ισότητα των αμοιβών γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η υπουργός σχολίασε: «Είναι σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται αύριο και εν συνεχεία θα ενσωματώσουμε σχόλια και θα προχωρήσει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Για να το πω με μία πρόταση τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Έχει μία βασική αρχή: ότι πρέπει η αμοιβή σου να διαμορφώνεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και όχι από το φύλο σου. Δεν μπορεί το φύλο σου ποτέ να παίζει ρόλο στην αμοιβή σου.

Αυτό τι σημαίνει; Ότι όλα ίσα και όμοια; Όλοι ίσες αμοιβές; Όχι βέβαια. Αν εμείς οι δύο δουλεύουμε σε μία επιχείρηση και εσείς είστε πολύ καλύτερος, έχετε περισσότερα χρόνια εμπειρία, έχετε καλύτερα πτυχία βεβαίως και θα αμείβεστε περισσότερο. Αλλά τι έρχεται και λέει το νομοσχέδιο το οποίο βασίζεται σε μία ευρωπαϊκή οδηγία; Ότι, αν εμείς οι δύο έχουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, τις ίδιες αρμοδιότητες και τα ίδια προσόντα, τότε δεν μπορεί εγώ να αμείβομαι 20% λιγότερο μόνο και μόνο, επειδή είμαι γυναίκα.

Έχουμε ακόμα ένα μισθολογικό χάσμα της τάξης του 13% στην Ελλάδα και του 11% στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι γυναίκες κατά μέσο όρο αμείβονται 13% λιγότερο από τους άντρες στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Πηγή: skai.gr

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