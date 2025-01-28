Μετακινείται σε άλλον νομό μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δίκης, ο νέος Tαξίαρχος της Λάρισας που κατηγορείται ότι δεν φύλαξε όπως έπρεπε το σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, καθώς του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το «μπάζωμα» της περιοχής του δυστυχήματος.

Ο αξιωματικός είχε τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή όταν έγινε το δυστύχημα και είχε αναλάβει τον συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Στις κρίσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες, προήχθη σε Ταξίαρχο, αναφέρει το onlarissa.

Σύμφωνα με πληροφορίες όπως αναφέρει το cnn.gr, διοικητική εξέταση δεν μπορεί να διαταχθεί καθώς δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, την μετακίνηση την ζήτησε ο ίδιος και η μετάθεση του θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη.

Πηγή: skai.gr

