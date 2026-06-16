Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τρίτη ότι έως την Παρασκευή, το Στενό του Ορμούζ θα «ανοίξει πλήρως» και «χωρίς διόδια», μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

«Το Στενό θα είναι ανοιχτό και χωρίς διόδια πέραν των 60 ημερών... Όταν ανοίξει μόνιμα, θα είναι χωρίς διόδια», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αναμένει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων να προχωρήσει γρήγορα και γνωστοποίησε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για εξέταση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει το περιεχόμενο του μνημονίου στα μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι το κείμενο προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ειδικότερα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες», αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να το διαβάσει ολόκληρο μπροστά στις κάμερες.

Όπως δήλωσε, αναμένει πρώτα ένα «επίσημο πλαίσιο» για την παρουσίασή του στο κοινό.

«Θα ήθελα πρώτα να υπάρξει ένα επίσημο πλαίσιο πριν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιηθεί. Είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο», ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

«Να τι λέει: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υπέγραψε ηλεκτρονικά τη συμφωνία την Κυριακή, ωστόσο το πλήρες κείμενό της δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα. Ούτε τα μέλη του Κογκρέσου ούτε οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών έχουν διαβάσει το έγγραφο στο σύνολό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, υποβάθμισε τις ανησυχίες περί μυστικότητας.

«Πιθανότατα θα δώσω συνέντευξη Τύπου και θα σας το διαβάσω λέξη προς λέξη, ώστε τα μέσα ενημέρωσης να το καλύψουν με ακρίβεια, επειδή πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο», είπε.

«Θα παρουσιάσω και θα αναλύσω το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης μέσα στις επόμενες δύο ημέρες», κατέληξε.

Αναφορικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο ή λιγότερο από το προβλεπόμενο διάστημα των 60 ημερών, αφήνοντας ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν βιάζεται να αναλάβει τον έλεγχο του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το υλικό έχει θαφτεί κάτω από «ολόκληρο βουνό» μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι θα επιθυμούσε να δει περισσότερα αραβικά και μεσανατολικά κράτη να προσχωρούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων χωρών να ενταχθούν στη συμφωνία, απάντησε: «Θα ήθελα πολύ να το κάνουν».

«Πιστεύω ότι τώρα θα έρθουν όλες», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση με το Ιράν αποτελούσε μέχρι σήμερα εμπόδιο για την περαιτέρω διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ωστόσο, αρκετά κράτη της περιοχής, μεταξύ αυτών και η Σαουδική Αραβία, έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ χωρίς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: skai.gr

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