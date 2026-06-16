Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν το καλοκαίρι νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει πλέον σοβαρά αυτή την προοπτική.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL/ntv, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.

«Πιστεύω ότι τώρα υπάρχει η ευκαιρία να ξεκινήσουν συνομιλίες αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε. Αναφερόμενος στον Πούτιν, πρόσθεσε: «Ίσως έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο».

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες πριν από τον επόμενο χειμώνα, χαρακτηρίζοντας τον προηγούμενο χειμώνα «τρομερό» και για τις δύο πλευρές.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει απευθύνει πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για διαπραγματεύσεις σε τρίτη χώρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις χώρες της G7 για τις «ισχυρές ιδέες τους σχετικά με το πώς μπορεί να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη» και ζήτησε περισσότερους πυραύλους αεράμυνας, ένα πακέτο στήριξης για τον χειμώνα και περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι «πολύ αισιόδοξος ότι μπορούν να μας βοηθήσουν με πυραύλους», συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία «θα βρει τρόπο να εμποδίσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ».



Πηγή: skai.gr

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