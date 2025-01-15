Teleperformance Greece: Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων

Με αφορμή τώρα το αυξημένο ενδιαφέρον στα ελληνικά ΜΜΕ για τις εργασιακές πρακτικές της Teleperformance, η DW αναδημοσίευσε σχετική έρευνά της που παρουσιάστηκε πριν από τα Χριστούγεννα

«Ο συνάδελφος μας Γεώργιος Κρασσαδάκης απολύθηκε, μαζί με όλο το ΔΣ του Σωματείου στα Χανιά, τριμελές και 2 μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκεί. Ενώ στην Αθήνα απολύθηκαν τα 4 από τα 9 μέλη του ΔΣ, εκλεγμένα μέλη σε επιτροπές, όπως και η πρόεδρος του παραρτήματος του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά δείχνουν το μέγεθος της εργοδοτικής επίθεσης», δήλωσε στην Deutsche Welle, ο Νίκος Σπυρέλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Teleperformance λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Η εικόνα της εταιρείας φυσικά που προβάλλεται προς τα έξω δεν συνάδει με τέτοιου είδους καταγγελίες. Η Teleperformance είναι μια πολυεθνική εταιρεία με παράρτημα και στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κυρίως μέσω τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και chat. Πελάτες της είναι οι μισές από τις κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και αυτοκίνησης, πολλές από τις οποίες είναι γερμανικοί κολοσσοί. Απασχολεί περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους, και στην Ελλάδα πάνω από 12.500. Στην Ελλάδα οι μισοί από τους εργαζόμενους είναι ξένοι κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ, όπως για παράδειγμα από τις χώρες του Μαγκρέμπ που είναι γαλλόφωνοι κι έτσι εξυπηρετούν την γαλλόφωνη αγορά. Βασική προϋπόθεση για να εργαστεί κανείς είναι η γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών σε επίπεδο μητρικής. Ο μισθός για τους Έλληνες είναι ο βασικός, ενώ για κάθε επιπλέον γλώσσα είναι περίπου ένα μπόνους 200 ευρώ φθάνοντας τα 1.045 ευρώ μεικτά. Υπάρχουν πάντως και άλλοι μισθοί, ανάλογα με το πρότζεκτ στο οποίο εργάζεται κανείς. Ο Γερμανός Β., όπως λέει στην Deutsche Welle, κερδίζει 1.300 ευρώ μεικτά και θεωρείται καλοπληρωμένος.

Βραβεία και καταγγελίες για πίεση

Στην Ελλάδα λειτουργούν γραφεία στο Μοσχάτο και στον Πειραιά όπως επίσης στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Η πλειονότητα των εργαζομένων δουλεύει πλέον εξ αποστάσεως. Στα θετικά που διαβάζει κανείς για την εταιρεία είναι τα βραβεία που έχει πάρει. Μαθαίνουμε για παράδειγμα από ενημερωτική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ότι το 2024: «Δύο χρυσά και τρία αργυρά βραβεία κατέκτησε η Teleperformance στην Ελλάδα – παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή digital business services – στη διοργάνωση Diversity, Equity & Inclusion Awards, η οποία επιβραβεύει εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν τη συμπερίληψη, «αγκαλιάζουν» τη διαφορετικότητα και στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων».

Η εντύπωση πάντως που εμείς αποκομίσαμε μετά από πολλές συνομιλίες με πρώην εργαζομένους της Teleperformance και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων που ξεκίνησε να λειτουργεί νόμιμα μόλις τον περασμένο Απρίλιο, κάθε άλλο παρά κολακευτική είναι. «Είναι ένα εργοστάσιο στο οποίο είσαι απλά ένας αριθμός», λέει η Α. στην Deutsche Welle που εργάστηκε για δυόμιση χρόνια στην εταιρεία. «Όσο εργαζόμουν εγώ, καθημερινά και σε ωριαία βάση, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά της απόδοσής σου και κάνουν παρατηρήσεις καθόλη τη διάρκεια της ημέρας», συμπληρώνει. «Πολλοί εργαζόμενοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κρίσεις πανικού γιατί δεν αντέχουν την πίεση» μας λέει κάποια άλλη εργαζόμενη. Θέτουν στόχους στους εργαζόμενους που είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσουν και αν δεν τους πιάσουν απολύονται. Την καταγγελία αυτή επιβεβαιώνει και ο κ. Σπυρέλης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Teleperformance, το οποίο αριθμεί περίπου 1.300 μέλη. Μιλώντας στην Deutsche Welle δήλωσε πως «Μετά από τα τρία χρόνια είναι υποχρεωμένη, η οποιαδήποτε εταιρεία, να μετατρέπει το συμβόλαιο σε αορίστου χρόνου. Εμείς έχουμε συναδέλφους που μπορεί να δουλεύουν μέχρι και 10 και παραπάνω χρόνια και να μην ισχύει κάτι τέτοιο, οπότε στην ουσία είναι σε ένα διαρκές άγχος, έχουν μία διαρκή δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους. Αν δεν αποδώσουν καλά δέκα μέρες μέσα σε ένα μήνα, μπορεί να μείνουν στον δρόμο». Ο κ. Σπυρέλης αναφέρει ακόμα και το παράδειγμα εργαζομένου 64 χρόνων που παραιτήθηκε ένα χρόνο πριν από τη σύνταξη εξαιτίας της πίεσης και των κρίσεων πανικού που πάθαινε.

Όπως στο σχολείο… στην τουαλέτα κατόπιν αδείας

Ο Γερμανός Β. καταγγέλλει ένα άλλο πρόβλημα. Όταν δηλαδή κάποιος θέλει να πάει στην τουαλέτα, θα πρέπει να ζητήσει άδεια. Ο ίδιος ο Β. είδε σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόταν γυναίκα συνάδελφός του που ήταν έγκυος και χρειαζόταν να πάει συχνότερα. Της έκαναν παρατηρήσεις ενώ ο χρόνος αφαιρείται από το διάλειμμα. Ο κ. Σπυρέλης αναφέρει μάλιστα πως ανάλογα με το πρότζεκτ μπορεί να απαγορευθεί σε κάποιον έως και τρεις και τέσσερεις ώρες να πάει τουαλέτα ενώ παρατηρήσεις για αργοπορία έχουν γίνει ακόμα και σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

Και δεν είναι μόνον αυτά. Το παράρτημα Χανίων προσελκύει ανθρώπους να εργαστούν με δέλεαρ τον καλό καιρό και την πανέμορφη πόλη, αλλά η πραγματικότητα που αντικρίζουν οι ξένοι κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι είναι συχνά πολύ διαφορετική. Όπως αναφέρει στην Deutsche Welle ο κ. Γεώργιος Κρασσαδάκης, πρώην πλέον πρόεδρος του παραρτήματος Χανίων του Σωματείου Εργαζομένων στην Teleperformance: «Εδώ στα Χανιά έρχονται κυρίως γερμανόφωνοι και Σκανδιναβοί συνάδελφοι για να εργαστούν σε αυτές τις γλώσσες. Τους λένε ότι υπάρχει δωρεάν παρεχόμενη κατοικία, αλλά δεν είναι και πολύ δωρεάν γιατί για να μείνει κάποιος εκεί του αφαιρούν από τον μισθό 300€ και παρόλα αυτά δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα, όπως εάν είχε κανονικό μισθωτήριο. Μόλις απολυθεί, η εταιρεία του λέει να φύγει την ίδια μέρα. Σα να μην έφτανε αυτό, υπάρχει χρέωση 45 σεντ ανά κιλοβατώρα για το ρεύμα, η οποία αφαιρείται αυτόματα κάθε μήνα από τους μισθούς των συναδέλφων και πολλοί συνάδελφοι καταγγέλλουν μάλιστα ότι δεν υπάρχει καν μετρητής για να ξέρουν τι κατανάλωσαν μέσα στο προσωπικό τους διαμέρισμα». Το αποτέλεσμα είναι ο πραγματικός μισθός να είναι τελικά πολύ μειωμένος.

Η απάντηση της εταιρείας

Εκτός αυτού οι ξένοι εργαζόμενοι εκτός ΕΕ εργάζονται με βίζα ειδικού σκοπού που σημαίνει πως όταν τελειώσουν οι συμβάσεις τους που διαρκούν συνήθως κάποιους μήνες και δεν ανανεωθούν, θα πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Καταγγέλλουν επίσης πως συχνά δεν τους δίνεται η πλήρης σύμβαση μεταφρασμένη για να υπογράψουν αλλά μια περίληψη.

Τέλος, το σωματείο των εργαζομένων κάνει λόγο για εκδικητικές απολύσεις σε περιπτώσεις ανθρώπων που συμμετείχαν σε απεργίες. Υπάρχουν καταγγελίες ότι μάνατζερ ασκούσαν πιέσεις σε εργαζομένους να μην συμμετάσχουν σε απεργίες διότι δεν θα πάρουν μπόνους ή γενικότερα θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην εργασία.

Θέσαμε υπόψιν της εταιρείας τις αιτιάσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων και λάβαμε προ μηνών την εξής απάντηση: «Η Teleperformance Greece συμμορφώνεται πλήρως με τις εργοδοτικές της υποχρεώσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και προσφέρει αμοιβές στο προσωπικό της πολύ ανώτερες από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. H έμπρακτη έμφαση που δίνει στους ανθρώπους της είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο ανακηρύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των 5 καλύτερων χώρων εργασίας παγκοσμίως από το Fortune και το Great Place to Work». Νεότερο αίτημά μας για εκ νέου τοποθέτηση της εταιρείας δεν απαντήθηκε ποτέ.

Οι εργαζόμενοι ζητούν τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και ουσιαστική αύξηση των μισθών, μια και η εταιρεία παρουσιάζει μεγάλη κερδοφορία με τζίρο €453 εκατ. και κέρδη €61 εκατ. το 2023.

Μαρία Ρηγούτσου

