Guardian: «Δεν σε αφήνουν να πας τουαλέτα» - Οι εργαζόμενοι της Teleperformance την κατηγορούν για τις πρακτικές της

Οι εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα για ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως η Apple, η Google, η Microsoft και η Netflix, κατηγορούν τον εργοδότη τους για αντίποινα κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού και ακόμη και για απαγόρευση στα διαλείμματα τουαλέτας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, - σημειώνει ο Guardian - αν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη από μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, μπορεί να μιλήσετε με έναν εργαζόμενο σε ένα από τα τηλεφωνικά κέντρα της Teleperformance στην Ελλάδα.

Η Teleperformance, ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης τηλεφωνικών κέντρων στον κόσμο, απασχολεί περίπου 12.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερες από 140 αγορές σε όλο τον κόσμο σε 43 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους. Η εταιρεία διαθέτει επτά πολυγλωσσικούς κόμβους στην Ελλάδα - στην Αθήνα, τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη - τονίζεται στο δημοσίευμα.

Οι εργαζόμενοι που πιέζουν για μια συλλογική σύμβαση εργασίας με την Teleperformance στην Ελλάδα λένε ότι η εταιρεία έχει πρόσφατα προβεί σε αντίποινα με στοχευμένες απολύσεις ηγετικών στελεχών του συνδικάτου.

Οι εργαζόμενοι λένε επίσης ότι οι μισθοί έχουν παραμείνει αμετάβλητοι από το 2010, όταν η Ελλάδα επλήγη από τα μέτρα λιτότητας, παρά τον υψηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών και τις αυξήσεις στο κόστος ζωής.

Ο Νίκος Σπυρέλης, εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο της Teleperformance και πρόεδρος του ΣΕΤΕΠ, του συνδικάτου που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Teleperformance στην Ελλάδα, εξήγησε ότι η προσπάθεια του συνδικάτου ξεκίνησε στις αρχές του 2024 ως απάντηση στην έλλειψη οποιασδήποτε μισθολογικής αύξησης εδώ και χρόνια και στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι.

«Έχουν δεκάδες δείκτες παραγωγικότητας με βάση τους οποίους σε κρίνουν, και ανάλογα με το πρότζεκτ, πρέπει να απαντάς σε έναν αριθμό κλήσεων. Αν θέλεις να πας στην τουαλέτα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν σου επιτρέπουν να πας στην τουαλέτα», δήλωσε ο Σπυρέλης. «Αν είσαι άρρωστος ή απουσιάζεις για οποιονδήποτε λόγο, αυτό λογίζεται ως αντιπαραγωγικό και αποτελεί λόγο ανανέωσης ή μη ανανέωσης της σύμβασης ενός εργαζομένου». Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας παρακολουθούνται συνεχώς, καταγράφονται και τους αποστέλλονται μηνύματα για να αυξήσουν την παραγωγή, επειδή η εταιρεία λαμβάνει μπόνους από τους πελάτες ανάλογα με το πόσες κλήσεις απαντώνται.

«Μπορεί να εργάζεσαι για χρόνια και αν δεν είσαι παραγωγικός για δύο μήνες, τρεις μήνες, αντιμετωπίζεσαι σαν να ξεκίνησες μόλις τώρα», δήλωσε ο Σπυρέλης σύμφωνα με τον Guardian.

Περίπου οι μισοί από τους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα είναι από το εξωτερικό και αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παρακράτηση του μισθού τους για τη στέγαση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υποστηρίζει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων. «Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που έχουν δημιουργήσει», δήλωσε ο Γιώργος Κρασαδάκης, εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο της Teleperformance στα Χανιά και πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΣΕΤΕΠ που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους.

«Ο κανονικός μισθός [ανά μήνα] θα ήταν περίπου 1.329 ευρώ, αλλά με τη στέγαση είναι 1.029 ευρώ και επιπλέον χρεώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι θα χρέωνε μια τοπική εταιρεία», δήλωσε ο Κρασσαδάκης. «Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν για να τους πιέσουν περισσότερο, γιατί αν απολύσουν κάποιον ή αν δεν ανανεώσουν τη σύμβασή του, από την πρώτη μέρα, μπορούν απλά να πουν, εντάξει, θα μείνεις άστεγος τώρα».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέπτες στα διαμερίσματά τους, όπου παρακολουθούνται από την ασφάλεια. «Έχουν την ασφάλεια να περνάει από τα διαμερίσματα δύο με τρεις φορές την ημέρα για να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επισκέπτες», πρόσθεσε ο Κρασσαδάκης.

Ο Guardian σημειώνει ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι είναι αντιμέτωποι με παρενόχληση, εκφοβισμό και έντονες πιέσεις παραγωγικότητας στην Teleperformance στην Ελλάδα.

«Το άγχος γίνεται μέρος της ζωής σου», δήλωσε η Rania, μετανάστρια εργαζόμενη στην Teleperformance, στο Rest of World το 2021. «Είσαι σε κίνδυνο ακόμη και όταν έχεις εξάμηνη σύμβαση, επειδή μπορεί να απολυθείς στη μέση της σύμβασης. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι εγγυημένο».

Το συνδικάτο πιέζει για μόνιμες συμβάσεις εργασίας, υψηλότερους μισθούς, μέτρα για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων με βίζα και μείωση των ωρών εργασίας. Αλλά υποστηρίζουν ότι η Teleperformance αντιτάχθηκε στην προσπάθεια συνδικαλισμού από την αρχή. «Έδειξαν τις προθέσεις τους από την αρχή. Θα κάνουν τα πάντα για να μην υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Σπυρέλης. «Προσπαθούν να μας φιμώσουν και να αποφύγουν την υπεράσπιση των συναδέλφων μας».

Το συνδικάτο έχει πραγματοποιήσει 10 απεργίες, με πιο πρόσφατη τον Δεκέμβριο του 2024, για να πιέσει την Teleperformance να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με το συνδικάτο, το οποίο ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία προχώρησε σε αντίποινα με απολύσεις με στόχο τους ηγέτες και τους υποστηρικτές του συνδικάτου, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ghassen Ben Jannet, εργαζόμενος της Teleperformance στην Ελλάδα με καταγωγή από την Τυνησία και αντιπρόεδρος του συνδικάτου, δήλωσε στη Le Monde τον περασμένο μήνα ότι ήταν ένας από τους στοχοποιημένους συνδικαλιστικούς ηγέτες που απολύθηκαν. «Ο προϊστάμενός μου δικαιολόγησε αυτή την απόφαση λόγω της συμπεριφοράς μου. Όμως εργάζομαι στην Teleperformance από το 2018, δεν είχα ποτέ πολλές απουσίες, οι πελάτες και οι προϊστάμενοί μου μού έδιναν πάντα θετικά σχόλια», δήλωσε στη Le Monde, προσθέτοντας ότι αισθάνεται πως η εταιρεία προσπαθεί να πιέσει άλλους εργαζόμενους να υποχωρήσουν από το αίτημα του συνδικάτου.

Πηγή: skai.gr

