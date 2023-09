Εντοπίστηκαν 53 βόμβες μολότοφ και 4 εκρηκτικοί εμπρηστικοί μηχανισμοί στον Ασπρόπυργο - Σχετίζονται με τα επεισόδια στη λεωφόρο ΝΑΤΟ - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 18:04, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κατασχέθηκαν 53 βόμβες μολότοφ, 4 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί εμπρηστικοί μηχανισμοί, ζευγάρι διάφανα πλαστικά προστατευτικά γυαλιά, πέτρα και 2 πλαστικοί κλωβοί