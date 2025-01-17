Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με C-130 - Δείτε φωτογραφίες

​Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025 εκτελέστηκε με επιτυχία η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αμμάν της Ιορδανίας, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθεί στη Γάζα με μέριμνα των ιορδανικών αρχών.

​Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, συγκέντρωσαν το σύνολο της βοήθειας προς αποστολή και συνέδραμαν στη μεταφορά της με μέσο της ΠΑ.

​Αεροσκάφος C-130 της ΠΑ μετέφερε φορτίο συνολικού βάρους 6 τόνων που περιλάμβανε ιατροφαρμακευτικό υλικό καθώς επίσης και είδη ένδυσης, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.