Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με C-130 - Δείτε φωτογραφίες

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025 εκτελέστηκε με επιτυχία η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αμμάν της Ιορδανίας, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθεί στη Γάζα με μέριμνα των ιορδανικών αρχών.
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, συγκέντρωσαν το σύνολο της βοήθειας προς αποστολή και συνέδραμαν στη μεταφορά της με μέσο της ΠΑ.
Αεροσκάφος C-130 της ΠΑ μετέφερε φορτίο συνολικού βάρους 6 τόνων που περιλάμβανε ιατροφαρμακευτικό υλικό καθώς επίσης και είδη ένδυσης, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής.
