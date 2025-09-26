Ταξίδι στα Πομακοχώρια

Του Νικόλα Μπάρδη

Ως Πομακοχώρια ορίζονται τα χωριά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης με πομακικό κατά κύριο λόγο πληθυσμό.

Στη χώρα μας, Πομακοχώρια συναντάμε στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και των προβλημάτων της μειονοτικής εκπαίδευσης, τα Πομακοχώρια υπήρξαν αρκετά απομονωμένα για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν διατηρήσει αναλλοίωτο τον γραφικό χαρακτήρα τους, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών και την ξεχωριστή κουλτούρα των Πομάκων.

Στην Ξάνθη, ο δήμος Μύκης και οι κοινότητες Κοτύλης, Θερμών και Σατρών αποτελούνται αποκλειστικά από Πομακοχώρια. Τα χωριά αυτά εκτείνονται επίσης και στην βορειοανατολική περιοχή του δήμου Ξάνθης, καθώς και στη βόρεια περιοχή της κοινότητας Σελέρου. Πιο αντιπροσωπευτικά χωριά είναι ο Κένταυρος, η Γλαύκη, το Ωραίο, η Κοτύλη, οι Σάτρες και οι Θέρμες.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα έκανε ένα ξεχωριστό οδοιπορικό σ’ αυτά τα χωριά, και μας σύστησε τους ανθρώπους και άγνωστα στους περισσότερους από εμάς μέρη.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 160 Πομακοχώρια.

Εκεί οι άνθρωποι είναι τρίγλωσσοι ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Μιλούν άπταιστα ελληνικά, τούρκικα και πομάκικα. Λόγω του κλειστού χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας, οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα δεμένοι μεταξύ τους και αγαπημένοι. Κάθε χωριό είναι μία αγκαλιά και ο ένας βρίσκεται εκεί για τον άλλον τόσο στα δύσκολα, όσο και στα εύκολα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται επαγγελματικά με τις καπνοκαλλιέργειες και την κτηνοτροφία, ωστόσο αρκετοί είναι εκείνοι που μεταναστεύουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον.

Κάποιοι κάτοικοι έφυγαν και μετακόμισαν μόνιμα στην Ξάνθη, όπου βρήκαν δουλείες σε τοπικές επιχειρήσεις και εργοστάσια, όμως οι περισσότεροι ταξίδεψαν σε Γερμανία και Ολλανδία, όπου οι μισθοί είναι αρκετά καλοί, για να βοηθήσουν και τις οικογένειες που έμειναν πίσω στην Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, εξοικειωμένοι με την ξενιτιά, αλλά δεν ξεχνούν ποτέ τον τόπο τους, που τον αγαπούν βαθιά.

Εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν και όσο μακριά κι αν βρίσκονται πάντα επιστρέφουν, για να μην ξεχαστούν οι ρίζες τους. Μία από αυτούς είναι και η Μπερρήν Ντέλι Ιμπραήμ, που επέστρεψε στη γενέτειρά της, για να βοηθήσει έμπρακτα την τοπική κοινωνία.

Όπως λέει και η ίδια χαρακτηριστικά στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ, το μέρος έχει πολλές προοπτικές και επιδέχεται ανάπτυξης. Πλέον, οι Πομάκοι είναι περισσότερο εξωστρεφείς, δεν είναι απομονωμένοι και σκέφτονται πως μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο τους να αναπτυχθεί και να ανθίσει. Τα ξεχωριστά τους έθιμα, η πλούσια γαστρονομία και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των χωριών τους σχηματίζει ένα σπάνιο οικιστικό σύνολο με ταυτότητα και ιστορία, που αξίζει να γνωρίσει όλος ο κόσμος. Είναι από τις λίγες περιοχές στην Ευρώπη όπου συνυπάρχουν αρμονικά τόσες θρησκείες, και τόσες κοινωνικές τάξεις όλες μαζί!

Πλέον τα Πομακοχώρια «χτίζουν» γέφυρες επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία και αγωνίζονται για να μην σβήσουν από τον χάρτη. Αν ταξιδέψετε μέχρι την πανέμορφη Ξάνθη, αξίζει να κάνετε ένα οδοιπορικό σ’ αυτά τα γραφικά χωριά, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην κυριολεξία. Θα δείτε να ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια σας εικόνες από άλλες εποχές και ένα φυσικό περιβάλλον αστείρευτου κάλλους.

Πηγή: skai.gr

