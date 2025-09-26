Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού - Φέρεται να έλειπε από 2χρονο τούφα από τα μαλλιά

Στη σύλληψη ενός 54χρονου ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού της Αττικής προχώρησε η αστυνομία σήμερα το πρωί μετά από καταγγελία μητέρας για πρόκληση σωματικής βλάβης στο 2χρονο αγοράκι της.

Η μητέρα έκανε την καταγγελία χθες Πέμπτη (25/9) και σύμφωνα με αυτή, μετά τον βρεφονηπιακό σταθμό διαπιστώθηκε πως έλειπε από το 2χρονο παιδί της μια τούφα από τα μαλλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού αναφέρει πως προσπάθησε να το πιάσει και το τράβηξε για να μην πέσει.

Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.