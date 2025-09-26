Προβλήματα και καθυστερήσεις θα παρουσιαστούν έως τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, στη διαδικασία αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους στην ανατολική Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών σε βασικό εξοπλισμό του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Θέρμης.

Από σήμερα και κατ' ελάχιστον για δέκα μέρες τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται από δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πιο απομακρυσμένο ΚΔΑΥ στη δυτική Θεσσαλονίκη (Σίνδος), γεγονός που θα επιφέρει καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην ομαλή διαχείριση τους.

Κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα για εξειδικευμένες εργασίες βασικός εξοπλισμός (δεματοποιητής) της αδειοδοτημένης μονάδας του ΚΔΑΥ Θέρμης που βρίσκεται παραπλεύρως του στρατοπέδου Σέδες.

Για το λόγο αυτό δήμοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ εξέδωσαν ανακοινώσεις όπου ενημερώνουν τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες για τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες και ζητούν αυτοσυγκράτηση στην απόρριψη των ανακυκλώσιμων στους μπλε κάδους.

Παράλληλα ζητούν από τους δημότες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης αποφεύγοντας την υπερβολική απόθεση υλικών στους μπλε κάδους, να μειώνουν τον όγκο των συσκευασιών μέσω συμπίεσης, σε περίπτωση γεμάτων κάδων να χρησιμοποιούν κοντινούς διαθέσιμους ή να διατηρούν προσωρινά τα υλικά στο σπίτι και να μην αφήνουν απορρίμματα έξω από τους κάδους, ώστε να αποφευχθεί ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

