Στάση εργασίας για αύριο, Τρίτη, από 15.00 έως τα μεσάνυχτα ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ταξί στην συμβολή Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α., το σωματείο αντιδρά στον νέο ΚΟΚ «που αφήνει τα ταξί εκτός λεωφορειολωρίδων».

«Ο Υπουργός Μεταφορών , τονίζει το ΣΑΤΑ, εμπαίζει για άλλη μια φορά τον κλάδο μας με την διάταξη των 30 δευτερολέπτων (ο χρόνος που επιτρέπεται στο ταξί να αποβιβάσει ή να επιβιβάσει εντός ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας). Ο υπουργός των κλειστών θυρών δείχνει ασέβεια όχι μόνο στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές αλλά κυρίως στους επιβάτες που χρησιμοποιούν ταξί. Το ΣΑΤΑ δεν παρατάει καμία μάχη. Απέναντι σε ένα στημένο παιχνίδι, απέναντι στην αλλαζονία του κ. Κυρανάκη και τον αντιπερισπασμό (διάλογος χωρίς όρια και ουσία) της Ομοσπονδίας αντιπαρατάσσει το δίκιο και την αξιοπρέπεια. Την δική μας και των ανθρώπων που μεταφέρουμε. Αγωνιζόμαστε και γι' αυτούς».

«Η αυριανή διαμαρτυρία έχει στόχο αφενός μεν να αφυπνίσει το επιβατικό κοινό, αφετέρου να καταδείξει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό την αδικαιολόγητη εχθρική στάση του υπουργού Μεταφορών για τον κλάδο μας» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

