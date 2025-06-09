Αρκούδα επιτέθηκε σε ορειβάτες στο Φρακτό Δράμας - Ο ένας έπεσε σε γκρεμό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην ορεινή περιοχή του Φρακτού στη Δράμα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο ορειβάτες δέχθηκαν επίθεση από αρκούδα.

Ο ένας εκ των δύο έχει τραυματιστεί, καθώς φέρεται να δέχθηκε την πρώτη επίθεση από το μεγάλο θηλαστικό, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό.

Ο δεύτερος ορειβάτης, προσπαθώντας να γλιτώσει, φαίνεται να σκαρφάλωσε σε δέντρο, απ’ όπου κάλεσε σε βοήθεια και παραμένει εγκλωβισμένος, υπό την απειλή της αρκούδας που φέρεται να παραμένει στην περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν διασώστες της βάσης ετοιμότητας Παρανεστίου του Ο.Φ.Κ.Α.Θ., ενώ κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των ορειβατών και τη διαχείριση της επικίνδυνης κατάστασης.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης:

Πηγή: skai.gr

