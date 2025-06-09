Ένας άνδρας τραυματίστηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στην Νέα Ιωνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Κυδωνιών και Ρόδου, όπου ένας αλλοδαπός, μετά από διαπληκτισμό που είχε με άλλον αλλοδαπό, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιά και στα χέρια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

