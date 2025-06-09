Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 27 και 26 ετών, που απείλησαν έναν ασθενή στο ΚΑΤ με ψεύτικο όπλο προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άντρες μετά από λεκτικό διαπληκτισμό με ασθενή τον απείλησαν με όπλο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ήταν ψεύτικο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο άντρες και τους συνέλαβαν ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα ενός εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ακόμα ένα ψεύτικο όπλο, γεμιστήρες και ένα μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

