Σήμερα η κηδεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Τάκη Οικονομόπουλου

Σήμερα στις 12:30, στον Άγιο Δημήτριο στην Κηφισιά, θα τελεστεί η κηδεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Τάκη Οικονομόπουλου, που έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, εννέα μέρες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Από τις 10 το πρωί η σορός του Τάκη Οικονομόπουλου, του μεγαλύτερου τερματοφύλακα στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

