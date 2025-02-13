Λογαριασμός
Σήμερα η κηδεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Τάκη Οικονομόπουλου

Η σορός του Τάκη Οικονομόπουλου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί - Στις 12:30 η νεκρώσιμος ακολουθία

Τάκης Οικονομόπουλος

Σήμερα στις 12:30, στον Άγιο Δημήτριο στην Κηφισιά, θα τελεστεί η κηδεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Τάκη Οικονομόπουλου, που έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, εννέα μέρες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. 

Από τις 10 το πρωί η σορός του Τάκη Οικονομόπουλου, του μεγαλύτερου τερματοφύλακα στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κηδεία Τάκης Οικονομόπουλος ΠΑΟ
